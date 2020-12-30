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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1772177317741775

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 503
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
138
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 503
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:06

Re: Ощадбанк

  wilomik написав:нужно уже закрывать все счета в Ощаде

можно не закрывать, закроются сами с окончанием срока действия карт, также заблокируют ощад24 если был когда закончатся
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 16:25

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Мизантрóп написав:В #ЗЕленомлайне можно почти с любой точки планеты через https://limits.privatbank.ua/limit/login
Очень удобно!

В Ощаді кредитний ліміт слід юзати на Моїй карті.
А пенсію чи зарплату слід юзати на іншій карті.
Як і скрізь страву Мій банк слід вміти готувати.

Так ощАд же не спрашивая наливает пенсам 1К, а зарплатникам до 5К кредлимиту.
Вернее, он молча заставляет подписывать договор на возможное установление лимита. А народ не читая подписывает :(
Но сам по себе карткредит у ощАда -- нормальный, грейс 62дн, бесплатное пополнение, мнгновенное погашение до 19:00, обнал в грейсе....
Вот тока все эти условия почти никто их менагеров не знает, и вааще не известно, где это все мона спокойно прочитать :mrgreen:

А коммисия за обнал же есть, если он входит в грейс?
vitaliy1111
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 17:04

Re: Ощадбанк

  vitaliy1111 написав:А коммисия за обнал же есть, если он входит в грейс?
Да, куда ж без нее то :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:55

Re: Ощадбанк

А веб-банкінґ не працює?
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:03

  ricardo написав:А веб-банкінґ не працює?

Так.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:17

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:Так.

Так - працює
чи
Так - не працює?

З Новим роком.
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:22

  ricardo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так.

Так - працює
чи
Так - не працює?

З Новим роком.

І ВАс з наступаючим.
Вже запрацював. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:24

Re: Ощадбанк

Все працює!
31.12.2020
Ощад 24/7 працює без збоїв. Можете перевірити.
ricardo
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