можно не закрывать, закроются сами с окончанием срока действия карт, также заблокируют ощад24 если был когда закончатся
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 гру, 2020 10:06
Re: Ощадбанк
можно не закрывать, закроются сами с окончанием срока действия карт, также заблокируют ощад24 если был когда закончатся
КБ за открытие карты
Додано: Суб 26 гру, 2020 16:25
А коммисия за обнал же есть, если он входит в грейс?
Додано: Суб 26 гру, 2020 17:04
Re: Ощадбанк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:55
Re: Ощадбанк
А веб-банкінґ не працює?
Додано: Чет 31 гру, 2020 13:03
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 31 гру, 2020 13:17
Re: Ощадбанк
Додано: Чет 31 гру, 2020 13:22
І ВАс з наступаючим.
Вже запрацював.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 31 гру, 2020 13:24
Re: Ощадбанк
Все працює!
31.12.2020
Ощад 24/7 працює без збоїв. Можете перевірити.
Додано: Суб 02 січ, 2021 20:59
За дешевим газом Вам в Мій банк
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 02 січ, 2021 21:18
Квесторе_поверніться поки зачухалися, то ТАСя багатьох платоспроможних забрала + політика держави - щедро дають сибсидії на оплату завищених тарифів облгазів. Ніхто не розуміе - чому всих субсидіантів СКОПОМ не перевести в НАфТОГАЗ і почати єкономити. ЧомУ? риторика.....
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+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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