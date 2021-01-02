Goodman
бо тоді не буде відкатної схеми
нікого не цікавить економія
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 січ, 2021 21:26
Goodman
бо тоді не буде відкатної схеми
нікого не цікавить економія
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 02 січ, 2021 21:38
greenozon гарно гуглиться - "Помста за зміну постачальника" , особливо відео
трохи "кухні" цього всього лицедійства.
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