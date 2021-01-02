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Обслуговування в українських
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1773177417751776

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 503
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
138
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 503
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:26

Goodman

бо тоді не буде відкатної схеми
нікого не цікавить економія
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:38

greenozon гарно гуглиться - "Помста за зміну постачальника" , особливо відео

трохи "кухні" цього всього лицедійства.
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Goodman
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