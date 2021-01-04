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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1773177417751776

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 503
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
138
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 503
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:26

Goodman

бо тоді не буде відкатної схеми
нікого не цікавить економія
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:38

greenozon гарно гуглиться - "Помста за зміну постачальника" , особливо відео

трохи "кухні" цього всього лицедійства.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 12:56

  clientage написав:
  vitaliy1111 написав:А коммисия за обнал же есть, если он входит в грейс?
Да, куда ж без нее то :)

Обнал в Ощаде в грейсе? :shock: Как бы давно спрашивал на горячке - но грейс на снятие налички точно не был, а распространялся на оплату в торговых точка и интернете.
dect13
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 21:24

Re: Ощадбанк

имеется карта в пакете мой комфорт , по пакету обслуживание иб бесплатно , и с использованием данной карты был создан кабинет в ощад24, судя по тарифам комиссий за пользование смс и иб быть не должно
также имеется карта в тарифе мой рахунок , по которой произошло списание комиссии 7грн поскольку она также доступна в иб, созданном в рамках бесплатного пакета
насколько правомерно произошло списание денег с другой карты с учетом того что иб был открыт через карту в бесплатном тарифе? бесплатный иб аккаунт был создан за 1 месяц до наступления списания по другой карте тоесть не могло быть списания за пользование платным иб неполный месяц
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 21:49

  wtf написав:имеется карта в пакете мой комфорт , по пакету обслуживание иб бесплатно , и с использованием данной карты был создан кабинет в ощад24, судя по тарифам комиссий за пользование смс и иб быть не должно
также имеется карта в тарифе мой рахунок , по которой произошло списание комиссии 7грн поскольку она также доступна в иб, созданном в рамках бесплатного пакета
насколько правомерно произошло списание денег с другой карты с учетом того что иб был открыт через карту в бесплатном тарифе? бесплатный иб аккаунт был создан за 1 месяц до наступления списания по другой карте тоесть не могло быть списания за пользование платным иб неполный месяц

А СМС інформування по мій рахунок підключене...чому не відключили?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:41

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:чому не відключили?

оно неотключаемое
но до открытия ощад24 небыло ежемесячной комиссии по 7грн
далее закрыли старый иб - открыли новый бесплатный по другому пакету , смс не пользовались все приходило через пуш
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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