Goodman
бо тоді не буде відкатної схеми
нікого не цікавить економія
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 січ, 2021 21:26
Goodman
бо тоді не буде відкатної схеми
нікого не цікавить економія
+50грн !
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Додано: Суб 02 січ, 2021 21:38
greenozon гарно гуглиться - "Помста за зміну постачальника" , особливо відео
трохи "кухні" цього всього лицедійства.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 12:56
Додано: Пон 04 січ, 2021 21:24
Re: Ощадбанк
имеется карта в пакете мой комфорт , по пакету обслуживание иб бесплатно , и с использованием данной карты был создан кабинет в ощад24, судя по тарифам комиссий за пользование смс и иб быть не должно
также имеется карта в тарифе мой рахунок , по которой произошло списание комиссии 7грн поскольку она также доступна в иб, созданном в рамках бесплатного пакета
насколько правомерно произошло списание денег с другой карты с учетом того что иб был открыт через карту в бесплатном тарифе? бесплатный иб аккаунт был создан за 1 месяц до наступления списания по другой карте тоесть не могло быть списания за пользование платным иб неполный месяц
КБ за открытие карты
Додано: Пон 04 січ, 2021 21:49
А СМС інформування по мій рахунок підключене...чому не відключили?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 04 січ, 2021 22:41
Re: Ощадбанк
оно неотключаемое
но до открытия ощад24 небыло ежемесячной комиссии по 7грн
далее закрыли старый иб - открыли новый бесплатный по другому пакету , смс не пользовались все приходило через пуш
КБ за открытие карты
Додано: Вів 05 січ, 2021 13:54
Mastercard та Ощадбанк дбають про зручність та безпеку своїх клієнтів, тому пропонують зручний сервіс для держателів преміальних карток Mastercard Platinum та Mastercard World Elite - безкоштовне ПЛР-тестування на COVID-19 в аеропорту "Бориспіль", термінал D та B.
Хто може пройти безкоштовне ПЛР-тестування на COVID-19:
Держателі карток Mastercard Platinum та Mastercard World Elite від Ощадбанку, які за останні 30+5 днів (не враховуються останні 5 днів, а також вихідні перед вильотом) перед вильотом розрахувались своєю преміальною карткою на суму понад 6000 гривень.
Пропозиція діє до 31.01.2021.
Детальніше:
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 06 січ, 2021 16:23
Хочу перевести ощад 24 на Мой комфорт с бесплатным смс информированием. Сначала надо закрыть ощад 24 на другой карте. Подскажите, можно ли закрыть его через горячую линию?
Додано: Сер 06 січ, 2021 16:38
Только так и можно УБИТЬ эккаунт, через саппорт.
А открыть через смарт.
Не забудьте потом на МойРах. отрубить СМС-инфо
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 06 січ, 2021 17:23
Re: Ощадбанк
причем работает только звонком на гарячую линию, в ощад24 не получится
КБ за открытие карты
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