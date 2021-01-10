RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1774177517761777

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 503
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
138
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 503
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 03:44

  Квесторе_поверніться написав:За дешевим газом Вам в Мій банк
https://minfin.com.ua/2021/01/02/57974886/

хм. в привате это можно сделать он-лайн с октября 2020 года, а тут надо еще пробиться в отделение...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6555
З нами з: 20.01.15
Подякував: 399 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:08

Поповнення діючого вкладу

Доброго всім! Нагадайте на який термін Ощад надає поповнення більш ніж початковий внесок,також чи є обмеження протягом всього терміну строкової депозитної угоди?
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12503
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1774177517761777
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA, Adast, Ferlakur, IDAN, MASolomko, miltador, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28369)
11.01.2021 11:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.