Квесторе_поверніться написав:За дешевим газом Вам в Мій банк
https://minfin.com.ua/2021/01/02/57974886/
хм. в привате это можно сделать он-лайн с октября 2020 года, а тут надо еще пробиться в отделение...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 січ, 2021 03:44
хм. в привате это можно сделать он-лайн с октября 2020 года, а тут надо еще пробиться в отделение...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:08
Поповнення діючого вкладу
Доброго всім! Нагадайте на який термін Ощад надає поповнення більш ніж початковий внесок,також чи є обмеження протягом всього терміну строкової депозитної угоди?
никому не верю
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