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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1774177517761777

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 503
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
138
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 503
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 03:44

  Квесторе_поверніться написав:За дешевим газом Вам в Мій банк
https://minfin.com.ua/2021/01/02/57974886/

хм. в привате это можно сделать он-лайн с октября 2020 года, а тут надо еще пробиться в отделение...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:08

Поповнення діючого вкладу

Доброго всім! Нагадайте на який термін Ощад надає поповнення більш ніж початковий внесок,також чи є обмеження протягом всього терміну строкової депозитної угоди?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:16

  sens написав:Доброго всім! Нагадайте на який термін Ощад надає поповнення більш ніж початковий внесок,також чи є обмеження протягом всього терміну строкової депозитної угоди?

Для депозитів, внесених на строк:
3 або 6 місяців - максимальна щомісячна сума поповнення без обмежень. Поповнення можливе протягом всього строку депозиту
12 місяців - щомісячна сума поповнення не може перевищувати суму початкового внеску фактично внесеного на Рахунок (при первинному внесенні Депозиту) або суму Депозиту наявну на Рахунку на момент автоматичного подовження Депозиту, при цьому поповнення Депозиту, внесеного на 12 місяців, здійснюється лише протягом перших 8 місяців з моменту первинного внесення Депозиту/з моменту автоматичного подовження.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 13:48

  velvet написав:
  sens написав:Доброго всім! Нагадайте на який термін Ощад надає поповнення більш ніж початковий внесок,також чи є обмеження протягом всього терміну строкової депозитної угоди?

Для депозитів, внесених на строк:
3 або 6 місяців - максимальна щомісячна сума поповнення без обмежень. Поповнення можливе протягом всього строку депозиту
12 місяців - щомісячна сума поповнення не може перевищувати суму початкового внеску фактично внесеного на Рахунок (при первинному внесенні Депозиту) або суму Депозиту наявну на Рахунку на момент автоматичного подовження Депозиту, при цьому поповнення Депозиту, внесеного на 12 місяців, здійснюється лише протягом перших 8 місяців з моменту первинного внесення Депозиту/з моменту автоматичного подовження.
може ще знаєте? Відкриття на сумму,а внесення можливе скільки календарних днів ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:07

Re: Ощадбанк

sens написав:
  velvet написав:
  sens написав:Доброго всім! Нагадайте на який термін Ощад надає поповнення більш ніж початковий внесок,також чи є обмеження протягом всього терміну строкової депозитної угоди?

Для депозитів, внесених на строк:
3 або 6 місяців - максимальна щомісячна сума поповнення без обмежень. Поповнення можливе протягом всього строку депозиту
12 місяців - щомісячна сума поповнення не може перевищувати суму початкового внеску фактично внесеного на Рахунок (при первинному внесенні Депозиту) або суму Депозиту наявну на Рахунку на момент автоматичного подовження Депозиту, при цьому поповнення Депозиту, внесеного на 12 місяців, здійснюється лише протягом перших 8 місяців з моменту первинного внесення Депозиту/з моменту автоматичного подовження.
може ще знаєте? Відкриття на сумму,а внесення можливе скільки календарних днів ?
15 календарных дней
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:16

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:15 календарных дней

В договоре написано о 15 рабочих днях
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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