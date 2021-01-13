sens написав:Доброго всім! Нагадайте на який термін Ощад надає поповнення більш ніж початковий внесок,також чи є обмеження протягом всього терміну строкової депозитної угоди?
Для депозитів, внесених на строк: 3 або 6 місяців - максимальна щомісячна сума поповнення без обмежень. Поповнення можливе протягом всього строку депозиту 12 місяців - щомісячна сума поповнення не може перевищувати суму початкового внеску фактично внесеного на Рахунок (при первинному внесенні Депозиту) або суму Депозиту наявну на Рахунку на момент автоматичного подовження Депозиту, при цьому поповнення Депозиту, внесеного на 12 місяців, здійснюється лише протягом перших 8 місяців з моменту первинного внесення Депозиту/з моменту автоматичного подовження.
sens написав:Доброго всім! Нагадайте на який термін Ощад надає поповнення більш ніж початковий внесок,також чи є обмеження протягом всього терміну строкової депозитної угоди?
Для депозитів, внесених на строк: 3 або 6 місяців - максимальна щомісячна сума поповнення без обмежень. Поповнення можливе протягом всього строку депозиту 12 місяців - щомісячна сума поповнення не може перевищувати суму початкового внеску фактично внесеного на Рахунок (при первинному внесенні Депозиту) або суму Депозиту наявну на Рахунку на момент автоматичного подовження Депозиту, при цьому поповнення Депозиту, внесеного на 12 місяців, здійснюється лише протягом перших 8 місяців з моменту первинного внесення Депозиту/з моменту автоматичного подовження.
може ще знаєте? Відкриття на сумму,а внесення можливе скільки календарних днів ?
sens написав:Доброго всім! Нагадайте на який термін Ощад надає поповнення більш ніж початковий внесок,також чи є обмеження протягом всього терміну строкової депозитної угоди?
Для депозитів, внесених на строк: 3 або 6 місяців - максимальна щомісячна сума поповнення без обмежень. Поповнення можливе протягом всього строку депозиту 12 місяців - щомісячна сума поповнення не може перевищувати суму початкового внеску фактично внесеного на Рахунок (при первинному внесенні Депозиту) або суму Депозиту наявну на Рахунку на момент автоматичного подовження Депозиту, при цьому поповнення Депозиту, внесеного на 12 місяців, здійснюється лише протягом перших 8 місяців з моменту первинного внесення Депозиту/з моменту автоматичного подовження.
може ще знаєте? Відкриття на сумму,а внесення можливе скільки календарних днів ?
Запилил табличку по Звисно, сам не знаю зачем. Под капотом - то же, что и в ЭксимБонусе, 1 в 1. Поменял в скрипте только урл и название. Сказать, что эти программы убогие - ничего не сказать. Хуже них - только недоразумение от шарика