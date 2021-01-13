От кyрва, останню кров з пенсів смокчуть, страхівками чи загоном у кредліміт, котрого б не мало бути. Ні, це НЕмій банк...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 13:05
От кyрва, останню кров з пенсів смокчуть, страхівками чи загоном у кредліміт, котрого б не мало бути. Ні, це НЕмій банк...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
Додано: Чет 14 січ, 2021 13:11
як тут не згадати кашель Лаврова - Д... ли б..я
кровосісі нещасні
хай сі нажерут нарешті
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 14 січ, 2021 16:50
Re: Ощадбанк
Хейтеров тут конечно много
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