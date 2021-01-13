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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1775177617771778

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 504
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 504
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:05

  klug написав:Добре підняли на платних СМСках.

От кyрва, останню кров з пенсів смокчуть, страхівками чи загоном у кредліміт, котрого б не мало бути. Ні, це НЕмій банк...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
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  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:11

як тут не згадати кашель Лаврова - Д... ли б..я
кровосісі нещасні

хай сі нажерут нарешті
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:50

Re: Ощадбанк

Хейтеров тут конечно много
vadymbanker
 
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