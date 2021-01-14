От кyрва, останню кров з пенсів смокчуть, страхівками чи загоном у кредліміт, котрого б не мало бути. Ні, це НЕмій банк...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 13:05
От кyрва, останню кров з пенсів смокчуть, страхівками чи загоном у кредліміт, котрого б не мало бути. Ні, це НЕмій банк...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
Додано: Чет 14 січ, 2021 13:11
як тут не згадати кашель Лаврова - Д... ли б..я
кровосісі нещасні
хай сі нажерут нарешті
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 14 січ, 2021 16:50
Re: Ощадбанк
Хейтеров тут конечно много
Додано: Чет 14 січ, 2021 18:58
Додано: Чет 14 січ, 2021 18:59
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Додано: Чет 14 січ, 2021 19:24
Ощад монополист по обслуживанию пенсионных туристов с ОРДЛО. При этом
Конечно будет прибыль, если столько не забранных денег на пенсионных счетах под 0%
Додано: Чет 14 січ, 2021 21:47
Re: Ощадбанк
Для меня самый лучший, лучшие тарифы по картсчетам, лучшие условия по продуктам, поверьте, на Ощдае можно заработать, надо понимать как.
Знали бы вы какие отвратительные банки на западе, фашизм, если ты не гражданин их страны, в одностороннем порядке закрывают счета, теряют ваши письма ups, удаляют иб аккаунт и тд., просто издеваются. В Ощаде сервис совковый, пусть это будет их единственным недостатком, главное тарифы, условия, а они самые лучшие.
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