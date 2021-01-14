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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1776177717781779>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 504
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 504
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:05

  klug написав:Добре підняли на платних СМСках.

От кyрва, останню кров з пенсів смокчуть, страхівками чи загоном у кредліміт, котрого б не мало бути. Ні, це НЕмій банк...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:11

як тут не згадати кашель Лаврова - Д... ли б..я
кровосісі нещасні

хай сі нажерут нарешті
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:50

Re: Ощадбанк

Хейтеров тут конечно много
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:45

  vadymbanker написав:Хейтеров тут конечно много

Так гнилой банк
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:58

  demichh написав:
  vadymbanker написав:Хейтеров тут конечно много

Так гнилой банк

#НЕмій банк
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:59

  demichh написав:
  vadymbanker написав:Хейтеров тут конечно много

Так гнилой банк

Кажіть історію.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:24

  ukrprom2014 написав:А Ощадец то на 2м месте по прибыли за 11 месяцев 2020го (сразу после бегемота)

Ощад монополист по обслуживанию пенсионных туристов с ОРДЛО. При этом
С начала карантина в 2020 году количество пенсионеров с неподконтрольных Украине территорий Донбасса, пересекающих линию соприкосновения для получения пенсии на подконтрольной территории, уменьшилось более чем на 200 тыс. чел. в месяц. Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека «Влияние COVID-19 на права человека в Украине», выпущенном в декабре 2020 года

Конечно будет прибыль, если столько не забранных денег на пенсионных счетах под 0% :wink:
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:47

Re: Ощадбанк

demichh написав:
  vadymbanker написав:Хейтеров тут конечно много

Так гнилой банк
Для меня самый лучший, лучшие тарифы по картсчетам, лучшие условия по продуктам, поверьте, на Ощдае можно заработать, надо понимать как.
Знали бы вы какие отвратительные банки на западе, фашизм, если ты не гражданин их страны, в одностороннем порядке закрывают счета, теряют ваши письма ups, удаляют иб аккаунт и тд., просто издеваются. В Ощаде сервис совковый, пусть это будет их единственным недостатком, главное тарифы, условия, а они самые лучшие.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:25

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Знали бы вы какие отвратительные банки на западе, фашизм, если ты не гражданин их страны, в одностороннем порядке закрывают счета, теряют ваши письма ups, удаляют иб аккаунт и тд., просто издеваются. В Ощаде сервис совковый, пусть это будет их единственным недостатком, главное тарифы, условия, а они самые лучшие.
давайте еще поговорим за рай на небесах.
В єтом АДе только зарплатникам хорошо, так как они не знают прелести других контор - и для зарплатникофф ощАД самий самий самий ....
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Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:03

  Goodman написав:
  vadymbanker написав:Знали бы вы какие отвратительные банки на западе, фашизм, если ты не гражданин их страны, в одностороннем порядке закрывают счета, теряют ваши письма ups, удаляют иб аккаунт и тд., просто издеваются. В Ощаде сервис совковый, пусть это будет их единственным недостатком, главное тарифы, условия, а они самые лучшие.
давайте еще поговорим за рай на небесах.
В єтом АДе только зарплатникам хорошо, так как они не знают прелести других контор - и для зарплатникофф ощАД самий самий самий ....

Кроме надбавки к вкладу в 0,25%? Випам согласовывают ставку выше на 2% чем в ИБ,но это зависит от суммы. Я решил,что такую выгоднее в госбанке на бессрочном
никому не верю
sens
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