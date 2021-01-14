На які суми?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 23:08
Re: Ощадбанк
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 14 січ, 2021 23:12
Re: Ощадбанк
Не можу погодитись...але юзати можна...на халяву.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 14 січ, 2021 23:13
В данном госбанке все депозиты всё равно не под ФГВФО
Biden's Laptop Matters
Додано: П'ят 15 січ, 2021 06:48
На ті що неможливо підвердити офіційне джерело.
никому не верю
Зараз переглядають цей форум: greenozon і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|