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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1776177717781779

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 504
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 504
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:08

Re: Ощадбанк

  sens написав:Випам согласовывают ставку выше на 2% чем в ИБ

На які суми?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:12

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:главное тарифы, условия, а они самые лучшие.

Не можу погодитись...але юзати можна...на халяву.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:13

  sens написав:Кроме надбавки к вкладу в 0,25%? Випам согласовывают ставку выше на 2% чем в ИБ,но это зависит от суммы. Я решил,что такую выгоднее в госбанке на бессрочном

В данном госбанке все депозиты всё равно не под ФГВФО
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 06:48

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:Випам согласовывают ставку выше на 2% чем в ИБ

На які суми?

На ті що неможливо підвердити офіційне джерело.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 07:51

sens в какой валюте?
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:36

  Яша написав:sens в какой валюте?

Тільки в гривні
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:39

Re: Ощадбанк

А що відбувається з Ощад 24/7? Тільки мене вже 10 раз викинуло з кабінету, чи ще хтось мучиться?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:48

  asp написав:А що відбувається з Ощад 24/7? Тільки мене вже 10 раз викинуло з кабінету, чи ще хтось мучиться?

Паршиво працює останнім часом. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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