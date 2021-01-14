На які суми?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 23:08
Re: Ощадбанк
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 14 січ, 2021 23:12
Re: Ощадбанк
Не можу погодитись...але юзати можна...на халяву.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 14 січ, 2021 23:13
В данном госбанке все депозиты всё равно не под ФГВФО
Biden's Laptop Matters
Додано: П'ят 15 січ, 2021 06:48
На ті що неможливо підвердити офіційне джерело.
никому не верю
Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:39
Re: Ощадбанк
А що відбувається з Ощад 24/7? Тільки мене вже 10 раз викинуло з кабінету, чи ще хтось мучиться?
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:48
Паршиво працює останнім часом.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:27
Re: Ощадбанк
Колись заносив н-фондів, то що мені "согласували" - написали гарний опитувальник, щоб відстав фінмон. Депо вилежав, депо забрав - просто віддали, бо явно той фінмое їм кровушки попив на етапі погоджування "того" опитувальника.
Напевно до сих пір у Куйові сидить та кура , яка не може осягнути чи взяти до тями, що прості люди можуть мати такі вільні кошти на руках у готівці і ці люди не сидять/не сиділи.
Нажаль весь совок в ощАДі йде згори.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:35
Ось так, після Ваших слів відчуваєш себе нищебродом.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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