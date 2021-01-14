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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1777177817791780

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 504
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 504
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:57

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:Ось так, після Ваших слів відчуваєш себе нищебродом.
А що робити? Перед цим була Дельта, безналогові у Дубілета, ще якась хрінь, ну аж потім ВЕСНА КРАСНА і ТЕПЛІ ОБІЙМИ.
Який колись був ощАД .... залітало на %% 15к , трать як хочеш, наступного місяця знову прилетять. ))))))))) Отакі січневі спогади.
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