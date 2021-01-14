А що робити? Перед цим була Дельта, безналогові у Дубілета, ще якась хрінь, ну аж потім ВЕСНА КРАСНА і ТЕПЛІ ОБІЙМИ.
Який колись був ощАД .... залітало на %% 15к , трать як хочеш, наступного місяця знову прилетять. ))))))))) Отакі січневі спогади.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:57
Re: Ощадбанк
А що робити? Перед цим була Дельта, безналогові у Дубілета, ще якась хрінь, ну аж потім ВЕСНА КРАСНА і ТЕПЛІ ОБІЙМИ.
Який колись був ощАД .... залітало на %% 15к , трать як хочеш, наступного місяця знову прилетять. ))))))))) Отакі січневі спогади.
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