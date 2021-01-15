А що робити? Перед цим була Дельта, безналогові у Дубілета, ще якась хрінь, ну аж потім ВЕСНА КРАСНА і ТЕПЛІ ОБІЙМИ.
Який колись був ощАД .... залітало на %% 15к , трать як хочеш, наступного місяця знову прилетять. ))))))))) Отакі січневі спогади.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:57
Re: Ощадбанк
А що робити? Перед цим була Дельта, безналогові у Дубілета, ще якась хрінь, ну аж потім ВЕСНА КРАСНА і ТЕПЛІ ОБІЙМИ.
Який колись був ощАД .... залітало на %% 15к , трать як хочеш, наступного місяця знову прилетять. ))))))))) Отакі січневі спогади.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 05:00
Просветите по таким пунктам:
1. Если пополнить карту Ощада р2р-переводом, то эти деньги нельзя в тот же день отправлять СЭПом, т.к. будет овердрафт?
2. Непонятная ситуация с комиссией на СЭП (по произвольным реквизитам, на счет IBAN) через Ощад 24/7. Каждый месяц Ощад переписывает тарифы, и там то написано, что не тарифицируется, то 0,5% (3 грн min, 500 max), в последних тарифах от 28.12.2020 написано, что при переводе до 5000 грн - не тарифицируется, более 5000 - 0,5%. Действительно до 5000 без комиссии? И 5000 в день или за один раз?
3. В Ощад 24/7 по-прежнему написано, что СЭП до 15:00 отправляется в тот же день, после 15:00 - на следующий рабочий. Это действительно так и осталось, несмотря на то, что НБУ уже до 23:00 СЭПы гоняет?
4. Узнать остаток на счету можно только в чат-боте в Telegram, или в чат-ботах на сайте банка и в Фейсбуке тоже? В чат-ботах проверка баланса вообще бесплатна или бесплатно только первый раз в день или с первого раза платно?
5. Как узнать, сколько в конкретный момент находится денег на Мобільних заощадженнях? Переводить на Мобільні заощадження надо тоже до 15:00, что с этого же дня начали начисляться 5% на сумму перевода?
Додано: Суб 16 січ, 2021 06:05
до 5000 без комиссии за один раз.
4, 5 в Интернет банкинге можно узнать Карта -Информация
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