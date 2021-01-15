Квесторе_поверніться написав:Ось так, після Ваших слів відчуваєш себе нищебродом.
А що робити? Перед цим була Дельта, безналогові у Дубілета, ще якась хрінь, ну аж потім ВЕСНА КРАСНА і ТЕПЛІ ОБІЙМИ. Який колись був ощАД .... залітало на %% 15к , трать як хочеш, наступного місяця знову прилетять. ))))))))) Отакі січневі спогади.
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Просветите по таким пунктам: 1. Если пополнить карту Ощада р2р-переводом, то эти деньги нельзя в тот же день отправлять СЭПом, т.к. будет овердрафт? 2. Непонятная ситуация с комиссией на СЭП (по произвольным реквизитам, на счет IBAN) через Ощад 24/7. Каждый месяц Ощад переписывает тарифы, и там то написано, что не тарифицируется, то 0,5% (3 грн min, 500 max), в последних тарифах от 28.12.2020 написано, что при переводе до 5000 грн - не тарифицируется, более 5000 - 0,5%. Действительно до 5000 без комиссии? И 5000 в день или за один раз? 3. В Ощад 24/7 по-прежнему написано, что СЭП до 15:00 отправляется в тот же день, после 15:00 - на следующий рабочий. Это действительно так и осталось, несмотря на то, что НБУ уже до 23:00 СЭПы гоняет? 4. Узнать остаток на счету можно только в чат-боте в Telegram, или в чат-ботах на сайте банка и в Фейсбуке тоже? В чат-ботах проверка баланса вообще бесплатна или бесплатно только первый раз в день или с первого раза платно? 5. Как узнать, сколько в конкретный момент находится денег на Мобільних заощадженнях? Переводить на Мобільні заощадження надо тоже до 15:00, что с этого же дня начали начисляться 5% на сумму перевода?
candidat написав:Просветите по таким пунктам: 1. Если пополнить карту Ощада р2р-переводом, то эти деньги нельзя в тот же день отправлять СЭПом, т.к. будет овердрафт? 2. Непонятная ситуация с комиссией на СЭП (по произвольным реквизитам, на счет IBAN) через Ощад 24/7. Каждый месяц Ощад переписывает тарифы, и там то написано, что не тарифицируется, то 0,5% (3 грн min, 500 max), в последних тарифах от 28.12.2020 написано, что при переводе до 5000 грн - не тарифицируется, более 5000 - 0,5%. Действительно до 5000 без комиссии? И 5000 в день или за один раз? 3. В Ощад 24/7 по-прежнему написано, что СЭП до 15:00 отправляется в тот же день, после 15:00 - на следующий рабочий. Это действительно так и осталось, несмотря на то, что НБУ уже до 23:00 СЭПы гоняет? 4. Узнать остаток на счету можно только в чат-боте в Telegram, или в чат-ботах на сайте банка и в Фейсбуке тоже? В чат-ботах проверка баланса вообще бесплатна или бесплатно только первый раз в день или с первого раза платно? 5. Как узнать, сколько в конкретный момент находится денег на Мобільних заощадженнях? Переводить на Мобільні заощадження надо тоже до 15:00, что с этого же дня начали начисляться 5% на сумму перевода?
до 5000 без комиссии за один раз. 4, 5 в Интернет банкинге можно узнать Карта -Информация
candidat написав:Просветите по таким пунктам: 1. Если пополнить карту Ощада р2р-переводом, то эти деньги нельзя в тот же день отправлять СЭПом, т.к. будет овердрафт? 2. Непонятная ситуация с комиссией на СЭП (по произвольным реквизитам, на счет IBAN) через Ощад 24/7. Каждый месяц Ощад переписывает тарифы, и там то написано, что не тарифицируется, то 0,5% (3 грн min, 500 max), в последних тарифах от 28.12.2020 написано, что при переводе до 5000 грн - не тарифицируется, более 5000 - 0,5%. Действительно до 5000 без комиссии? И 5000 в день или за один раз? 3. В Ощад 24/7 по-прежнему написано, что СЭП до 15:00 отправляется в тот же день, после 15:00 - на следующий рабочий. Это действительно так и осталось, несмотря на то, что НБУ уже до 23:00 СЭПы гоняет? 4. Узнать остаток на счету можно только в чат-боте в Telegram, или в чат-ботах на сайте банка и в Фейсбуке тоже? В чат-ботах проверка баланса вообще бесплатна или бесплатно только первый раз в день или с первого раза платно? 5. Как узнать, сколько в конкретный момент находится денег на Мобільних заощадженнях? Переводить на Мобільні заощадження надо тоже до 15:00, что с этого же дня начали начисляться 5% на сумму перевода?
1. Если чужим р2р толкать, то проведутся след. оперднем, т.е. возможен овер. А если своим тянуть, то мона и сразу СЭПить. Но банки полюбэ не любят такие игры 2. Все ошень просто! По СЭПу на счета 2620 (личные, а не коммерческие 2600) комисс нет на суммы по 5000. А кол-во таких СЭПов НЕ регламентируется -- дробите скока влезет. 3. НБУ може чо и гоняет, но эта аХцЫя не обязательна для банков. Но ощАд таки присоединился к 23/7, однако не все банки принимают в режиме 23/7. Нуна все тестить. 4. В ИБ все есть, нашару. 5. У каждого картсчета есть свои МЗ, это субсчет. Т.е. посмотреть остаток МЗ мона через подменю картсчета. ИМХО, регламент пополнения в рамках опердня, т.е. дето до 19:30 рабочего дня. А %% начисляют со след. календ. дн. после пополнения, как и в любом банке.
candidat написав:Просветите по таким пунктам: 2. Непонятная ситуация с комиссией на СЭП (по произвольным реквизитам, на счет IBAN) через Ощад 24/7. Каждый месяц Ощад переписывает тарифы, и там то написано, что не тарифицируется, то 0,5% (3 грн min, 500 max), в последних тарифах от 28.12.2020 написано, что при переводе до 5000 грн - не тарифицируется, более 5000 - 0,5%. Действительно до 5000 без комиссии? И 5000 в день или за один раз? 3. В Ощад 24/7 по-прежнему написано, что СЭП до 15:00 отправляется в тот же день, после 15:00 - на следующий рабочий. Это действительно так и осталось, несмотря на то, что НБУ уже до 23:00 СЭПы гоняет? 4. Узнать остаток на счету можно только в чат-боте в Telegram, или в чат-ботах на сайте банка и в Фейсбуке тоже? В чат-ботах проверка баланса вообще бесплатна или бесплатно только первый раз в день или с первого раза платно? 5. Как узнать, сколько в конкретный момент находится денег на Мобільних заощадженнях? Переводить на Мобільні заощадження надо тоже до 15:00, что с этого же дня начали начисляться 5% на сумму перевода?
2. Відправляти безкоштовно по 5 т. можна скільки, скільки пропустить фін.мон. 3. СЕПи ходять цілодобово, в т.ч. в свята також (7.01 пройшов платіж). 4.+5. ідеальним варіантом було б встановлення програми для смартфона (Google/Apple), де можна робити все це (і навіть більше) безкоштовно. Якщо такий варіант прийнятний. або мобільний сайт: https://online.oschadbank.ua/mobile/