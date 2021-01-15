Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Ощадбанк Ощадбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1777177817791780 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 504 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 151 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 28% 139 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 105 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 64 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 45 Всього голосів : 504 Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:57 Re: Ощадбанк Квесторе_поверніться написав: Ось так, після Ваших слів відчуваєш себе нищебродом. Ось так, після Ваших слів відчуваєш себе нищебродом. А що робити? Перед цим була Дельта, безналогові у Дубілета, ще якась хрінь, ну аж потім ВЕСНА КРАСНА і ТЕПЛІ ОБІЙМИ.

Який колись був ощАД .... залітало на %% 15к , трать як хочеш, наступного місяця знову прилетять. ))))))))) Отакі січневі спогади. А що робити? Перед цим була Дельта, безналогові у Дубілета, ще якась хрінь, ну аж потім ВЕСНА КРАСНА і ТЕПЛІ ОБІЙМИ.Який колись був ощАД .... залітало на %% 15к , трать як хочеш, наступного місяця знову прилетять. ))))))))) Отакі січневі спогади. ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4

+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi Goodman

Повідомлень: 4175 З нами з: 23.11.14 Подякував: 683 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 січ, 2021 05:00 Просветите по таким пунктам:

1. Если пополнить карту Ощада р2р-переводом, то эти деньги нельзя в тот же день отправлять СЭПом, т.к. будет овердрафт?

2. Непонятная ситуация с комиссией на СЭП (по произвольным реквизитам, на счет IBAN) через Ощад 24/7. Каждый месяц Ощад переписывает тарифы, и там то написано, что не тарифицируется, то 0,5% (3 грн min, 500 max), в последних тарифах от 28.12.2020 написано, что при переводе до 5000 грн - не тарифицируется, более 5000 - 0,5%. Действительно до 5000 без комиссии? И 5000 в день или за один раз?

3. В Ощад 24/7 по-прежнему написано, что СЭП до 15:00 отправляется в тот же день, после 15:00 - на следующий рабочий. Это действительно так и осталось, несмотря на то, что НБУ уже до 23:00 СЭПы гоняет?

4. Узнать остаток на счету можно только в чат-боте в Telegram, или в чат-ботах на сайте банка и в Фейсбуке тоже? В чат-ботах проверка баланса вообще бесплатна или бесплатно только первый раз в день или с первого раза платно?

5. Как узнать, сколько в конкретный момент находится денег на Мобільних заощадженнях? Переводить на Мобільні заощадження надо тоже до 15:00, что с этого же дня начали начисляться 5% на сумму перевода? candidat Повідомлень: 720 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 січ, 2021 06:05 candidat написав: Просветите по таким пунктам:

1. Если пополнить карту Ощада р2р-переводом, то эти деньги нельзя в тот же день отправлять СЭПом, т.к. будет овердрафт?

2. Непонятная ситуация с комиссией на СЭП (по произвольным реквизитам, на счет IBAN) через Ощад 24/7. Каждый месяц Ощад переписывает тарифы, и там то написано, что не тарифицируется, то 0,5% (3 грн min, 500 max), в последних тарифах от 28.12.2020 написано, что при переводе до 5000 грн - не тарифицируется, более 5000 - 0,5%. Действительно до 5000 без комиссии? И 5000 в день или за один раз?

3. В Ощад 24/7 по-прежнему написано, что СЭП до 15:00 отправляется в тот же день, после 15:00 - на следующий рабочий. Это действительно так и осталось, несмотря на то, что НБУ уже до 23:00 СЭПы гоняет?

4. Узнать остаток на счету можно только в чат-боте в Telegram, или в чат-ботах на сайте банка и в Фейсбуке тоже? В чат-ботах проверка баланса вообще бесплатна или бесплатно только первый раз в день или с первого раза платно?

5. Как узнать, сколько в конкретный момент находится денег на Мобільних заощадженнях? Переводить на Мобільні заощадження надо тоже до 15:00, что с этого же дня начали начисляться 5% на сумму перевода? Просветите по таким пунктам:1. Если пополнить карту Ощада р2р-переводом, то эти деньги нельзя в тот же день отправлять СЭПом, т.к. будет овердрафт?2. Непонятная ситуация с комиссией на СЭП (по произвольным реквизитам, на счет IBAN) через Ощад 24/7. Каждый месяц Ощад переписывает тарифы, и там то написано, что не тарифицируется, то 0,5% (3 грн min, 500 max), в последних тарифах от 28.12.2020 написано, что при переводе до 5000 грн - не тарифицируется, более 5000 - 0,5%. Действительно до 5000 без комиссии? И 5000 в день или за один раз?3. В Ощад 24/7 по-прежнему написано, что СЭП до 15:00 отправляется в тот же день, после 15:00 - на следующий рабочий. Это действительно так и осталось, несмотря на то, что НБУ уже до 23:00 СЭПы гоняет?4. Узнать остаток на счету можно только в чат-боте в Telegram, или в чат-ботах на сайте банка и в Фейсбуке тоже? В чат-ботах проверка баланса вообще бесплатна или бесплатно только первый раз в день или с первого раза платно?5. Как узнать, сколько в конкретный момент находится денег на Мобільних заощадженнях? Переводить на Мобільні заощадження надо тоже до 15:00, что с этого же дня начали начисляться 5% на сумму перевода?

до 5000 без комиссии за один раз.

4, 5 в Интернет банкинге можно узнать Карта -Информация до 5000 без комиссии за один раз.4, 5 в Интернет банкинге можно узнать Карта -Информация +50 грн

6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам

Промо-код Бонус к депозитам https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк

Монобанк http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард

Форвард Кококард https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая

Абанк Зеленая https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo vollena71

Повідомлень: 2571 З нами з: 18.09.13 Подякував: 491 раз. Подякували: 520 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 січ, 2021 11:53 candidat написав: Просветите по таким пунктам:

1. Если пополнить карту Ощада р2р-переводом, то эти деньги нельзя в тот же день отправлять СЭПом, т.к. будет овердрафт?

2. Непонятная ситуация с комиссией на СЭП (по произвольным реквизитам, на счет IBAN) через Ощад 24/7. Каждый месяц Ощад переписывает тарифы, и там то написано, что не тарифицируется, то 0,5% (3 грн min, 500 max), в последних тарифах от 28.12.2020 написано, что при переводе до 5000 грн - не тарифицируется, более 5000 - 0,5%. Действительно до 5000 без комиссии? И 5000 в день или за один раз?

3. В Ощад 24/7 по-прежнему написано, что СЭП до 15:00 отправляется в тот же день, после 15:00 - на следующий рабочий. Это действительно так и осталось, несмотря на то, что НБУ уже до 23:00 СЭПы гоняет?

4. Узнать остаток на счету можно только в чат-боте в Telegram, или в чат-ботах на сайте банка и в Фейсбуке тоже? В чат-ботах проверка баланса вообще бесплатна или бесплатно только первый раз в день или с первого раза платно?

5. Как узнать, сколько в конкретный момент находится денег на Мобільних заощадженнях? Переводить на Мобільні заощадження надо тоже до 15:00, что с этого же дня начали начисляться 5% на сумму перевода? Просветите по таким пунктам:1. Если пополнить карту Ощада р2р-переводом, то эти деньги нельзя в тот же день отправлять СЭПом, т.к. будет овердрафт?2. Непонятная ситуация с комиссией на СЭП (по произвольным реквизитам, на счет IBAN) через Ощад 24/7. Каждый месяц Ощад переписывает тарифы, и там то написано, что не тарифицируется, то 0,5% (3 грн min, 500 max), в последних тарифах от 28.12.2020 написано, что при переводе до 5000 грн - не тарифицируется, более 5000 - 0,5%. Действительно до 5000 без комиссии? И 5000 в день или за один раз?3. В Ощад 24/7 по-прежнему написано, что СЭП до 15:00 отправляется в тот же день, после 15:00 - на следующий рабочий. Это действительно так и осталось, несмотря на то, что НБУ уже до 23:00 СЭПы гоняет?4. Узнать остаток на счету можно только в чат-боте в Telegram, или в чат-ботах на сайте банка и в Фейсбуке тоже? В чат-ботах проверка баланса вообще бесплатна или бесплатно только первый раз в день или с первого раза платно?5. Как узнать, сколько в конкретный момент находится денег на Мобільних заощадженнях? Переводить на Мобільні заощадження надо тоже до 15:00, что с этого же дня начали начисляться 5% на сумму перевода?

1. Если чужим р2р толкать, то проведутся след. оперднем, т.е. возможен овер. А если своим тянуть, то мона и сразу СЭПить. Но банки полюбэ не любят такие игры

2. Все ошень просто! По СЭПу на счета 2620 (личные, а не коммерческие 2600) комисс нет на суммы по 5000. А кол-во таких СЭПов НЕ регламентируется -- дробите скока влезет.

3. НБУ може чо и гоняет, но эта аХцЫя не обязательна для банков.

Но ощАд таки присоединился к 23/7, однако не все банки принимают в режиме 23/7. Нуна все тестить.

4. В ИБ все есть, нашару.

5. У каждого картсчета есть свои МЗ, это субсчет. Т.е. посмотреть остаток МЗ мона через подменю картсчета. ИМХО, регламент пополнения в рамках опердня, т.е. дето до 19:30 рабочего дня. А %% начисляют со след. календ. дн. после пополнения, как и в любом банке. 1. Если чужим р2р толкать, то проведутся след. оперднем, т.е. возможен овер. А если своим тянуть, то мона и сразу СЭПить. Но банки полюбэ не любят такие игры2. Все ошень просто! По СЭПу на счета 2620 (личные, а не коммерческие 2600) комисс нет на суммы по 5000. А кол-во таких СЭПов НЕ регламентируется -- дробите скока влезет.3. НБУ може чо и гоняет, но эта аХцЫя не обязательна для банков.Но ощАд таки присоединился к 23/7, однако не все банки принимают в режиме 23/7. Нуна все тестить.4. В ИБ все есть, нашару.5. У каждого картсчета есть свои МЗ, это субсчет. Т.е. посмотреть остаток МЗ мона через подменю картсчета. ИМХО, регламент пополнения в рамках опердня, т.е. дето до 19:30 рабочего дня. А %% начисляют со след. календ. дн. после пополнения, как и в любом банке. ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 33442 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2645 раз. Подякували: 3953 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 січ, 2021 12:29 candidat написав: Просветите по таким пунктам:

2. Непонятная ситуация с комиссией на СЭП (по произвольным реквизитам, на счет IBAN) через Ощад 24/7. Каждый месяц Ощад переписывает тарифы, и там то написано, что не тарифицируется, то 0,5% (3 грн min, 500 max), в последних тарифах от 28.12.2020 написано, что при переводе до 5000 грн - не тарифицируется, более 5000 - 0,5%. Действительно до 5000 без комиссии? И 5000 в день или за один раз?

3. В Ощад 24/7 по-прежнему написано, что СЭП до 15:00 отправляется в тот же день, после 15:00 - на следующий рабочий. Это действительно так и осталось, несмотря на то, что НБУ уже до 23:00 СЭПы гоняет?

4. Узнать остаток на счету можно только в чат-боте в Telegram, или в чат-ботах на сайте банка и в Фейсбуке тоже? В чат-ботах проверка баланса вообще бесплатна или бесплатно только первый раз в день или с первого раза платно?

5. Как узнать, сколько в конкретный момент находится денег на Мобільних заощадженнях? Переводить на Мобільні заощадження надо тоже до 15:00, что с этого же дня начали начисляться 5% на сумму перевода? Просветите по таким пунктам:2. Непонятная ситуация с комиссией на СЭП (по произвольным реквизитам, на счет IBAN) через Ощад 24/7. Каждый месяц Ощад переписывает тарифы, и там то написано, что не тарифицируется, то 0,5% (3 грн min, 500 max), в последних тарифах от 28.12.2020 написано, что при переводе до 5000 грн - не тарифицируется, более 5000 - 0,5%. Действительно до 5000 без комиссии? И 5000 в день или за один раз?3. В Ощад 24/7 по-прежнему написано, что СЭП до 15:00 отправляется в тот же день, после 15:00 - на следующий рабочий. Это действительно так и осталось, несмотря на то, что НБУ уже до 23:00 СЭПы гоняет?4. Узнать остаток на счету можно только в чат-боте в Telegram, или в чат-ботах на сайте банка и в Фейсбуке тоже? В чат-ботах проверка баланса вообще бесплатна или бесплатно только первый раз в день или с первого раза платно?5. Как узнать, сколько в конкретный момент находится денег на Мобільних заощадженнях? Переводить на Мобільні заощадження надо тоже до 15:00, что с этого же дня начали начисляться 5% на сумму перевода?

2. Відправляти безкоштовно по 5 т. можна скільки, скільки пропустить фін.мон.

3. СЕПи ходять цілодобово, в т.ч. в свята також (7.01 пройшов платіж).

4.+5. ідеальним варіантом було б встановлення програми для смартфона (Google/Apple), де можна робити все це (і навіть більше) безкоштовно. Якщо такий варіант прийнятний. або мобільний сайт: https://online.oschadbank.ua/mobile/ 2. Відправляти безкоштовно по 5 т. можна скільки, скільки пропустить фін.мон.3. СЕПи ходять цілодобово, в т.ч. в свята також (7.01 пройшов платіж).4.+5. ідеальним варіантом було б встановлення програми для смартфона (Google/Apple), де можна робити все це (і навіть більше) безкоштовно. Якщо такий варіант прийнятний. або мобільний сайт: Son of Sun Повідомлень: 797 З нами з: 25.04.14 Подякував: 98 раз. Подякували: 102 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1777177817791780 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням gorbatiuk_v, ingtrans, pavyak, SHURICK76, Spring,

Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: dect13 velvet і 9 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор