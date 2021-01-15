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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1777177817791780

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 504
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 504
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:57

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:Ось так, після Ваших слів відчуваєш себе нищебродом.
А що робити? Перед цим була Дельта, безналогові у Дубілета, ще якась хрінь, ну аж потім ВЕСНА КРАСНА і ТЕПЛІ ОБІЙМИ.
Який колись був ощАД .... залітало на %% 15к , трать як хочеш, наступного місяця знову прилетять. ))))))))) Отакі січневі спогади.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 05:00

Просветите по таким пунктам:
1. Если пополнить карту Ощада р2р-переводом, то эти деньги нельзя в тот же день отправлять СЭПом, т.к. будет овердрафт?
2. Непонятная ситуация с комиссией на СЭП (по произвольным реквизитам, на счет IBAN) через Ощад 24/7. Каждый месяц Ощад переписывает тарифы, и там то написано, что не тарифицируется, то 0,5% (3 грн min, 500 max), в последних тарифах от 28.12.2020 написано, что при переводе до 5000 грн - не тарифицируется, более 5000 - 0,5%. Действительно до 5000 без комиссии? И 5000 в день или за один раз?
3. В Ощад 24/7 по-прежнему написано, что СЭП до 15:00 отправляется в тот же день, после 15:00 - на следующий рабочий. Это действительно так и осталось, несмотря на то, что НБУ уже до 23:00 СЭПы гоняет?
4. Узнать остаток на счету можно только в чат-боте в Telegram, или в чат-ботах на сайте банка и в Фейсбуке тоже? В чат-ботах проверка баланса вообще бесплатна или бесплатно только первый раз в день или с первого раза платно?
5. Как узнать, сколько в конкретный момент находится денег на Мобільних заощадженнях? Переводить на Мобільні заощадження надо тоже до 15:00, что с этого же дня начали начисляться 5% на сумму перевода?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 06:05

  candidat написав:Просветите по таким пунктам:
1. Если пополнить карту Ощада р2р-переводом, то эти деньги нельзя в тот же день отправлять СЭПом, т.к. будет овердрафт?
2. Непонятная ситуация с комиссией на СЭП (по произвольным реквизитам, на счет IBAN) через Ощад 24/7. Каждый месяц Ощад переписывает тарифы, и там то написано, что не тарифицируется, то 0,5% (3 грн min, 500 max), в последних тарифах от 28.12.2020 написано, что при переводе до 5000 грн - не тарифицируется, более 5000 - 0,5%. Действительно до 5000 без комиссии? И 5000 в день или за один раз?
3. В Ощад 24/7 по-прежнему написано, что СЭП до 15:00 отправляется в тот же день, после 15:00 - на следующий рабочий. Это действительно так и осталось, несмотря на то, что НБУ уже до 23:00 СЭПы гоняет?
4. Узнать остаток на счету можно только в чат-боте в Telegram, или в чат-ботах на сайте банка и в Фейсбуке тоже? В чат-ботах проверка баланса вообще бесплатна или бесплатно только первый раз в день или с первого раза платно?
5. Как узнать, сколько в конкретный момент находится денег на Мобільних заощадженнях? Переводить на Мобільні заощадження надо тоже до 15:00, что с этого же дня начали начисляться 5% на сумму перевода?

до 5000 без комиссии за один раз.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:53

  candidat написав:Просветите по таким пунктам:
1. Если пополнить карту Ощада р2р-переводом, то эти деньги нельзя в тот же день отправлять СЭПом, т.к. будет овердрафт?
2. Непонятная ситуация с комиссией на СЭП (по произвольным реквизитам, на счет IBAN) через Ощад 24/7. Каждый месяц Ощад переписывает тарифы, и там то написано, что не тарифицируется, то 0,5% (3 грн min, 500 max), в последних тарифах от 28.12.2020 написано, что при переводе до 5000 грн - не тарифицируется, более 5000 - 0,5%. Действительно до 5000 без комиссии? И 5000 в день или за один раз?
3. В Ощад 24/7 по-прежнему написано, что СЭП до 15:00 отправляется в тот же день, после 15:00 - на следующий рабочий. Это действительно так и осталось, несмотря на то, что НБУ уже до 23:00 СЭПы гоняет?
4. Узнать остаток на счету можно только в чат-боте в Telegram, или в чат-ботах на сайте банка и в Фейсбуке тоже? В чат-ботах проверка баланса вообще бесплатна или бесплатно только первый раз в день или с первого раза платно?
5. Как узнать, сколько в конкретный момент находится денег на Мобільних заощадженнях? Переводить на Мобільні заощадження надо тоже до 15:00, что с этого же дня начали начисляться 5% на сумму перевода?

1. Если чужим р2р толкать, то проведутся след. оперднем, т.е. возможен овер. А если своим тянуть, то мона и сразу СЭПить. Но банки полюбэ не любят такие игры :wink:
2. Все ошень просто! По СЭПу на счета 2620 (личные, а не коммерческие 2600) комисс нет на суммы по 5000. А кол-во таких СЭПов НЕ регламентируется -- дробите скока влезет.
3. НБУ може чо и гоняет, но эта аХцЫя не обязательна для банков.
Но ощАд таки присоединился к 23/7, однако не все банки принимают в режиме 23/7. Нуна все тестить.
4. В ИБ все есть, нашару.
5. У каждого картсчета есть свои МЗ, это субсчет. Т.е. посмотреть остаток МЗ мона через подменю картсчета. ИМХО, регламент пополнения в рамках опердня, т.е. дето до 19:30 рабочего дня. А %% начисляют со след. календ. дн. после пополнения, как и в любом банке.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 12:29

  candidat написав:Просветите по таким пунктам:
2. Непонятная ситуация с комиссией на СЭП (по произвольным реквизитам, на счет IBAN) через Ощад 24/7. Каждый месяц Ощад переписывает тарифы, и там то написано, что не тарифицируется, то 0,5% (3 грн min, 500 max), в последних тарифах от 28.12.2020 написано, что при переводе до 5000 грн - не тарифицируется, более 5000 - 0,5%. Действительно до 5000 без комиссии? И 5000 в день или за один раз?
3. В Ощад 24/7 по-прежнему написано, что СЭП до 15:00 отправляется в тот же день, после 15:00 - на следующий рабочий. Это действительно так и осталось, несмотря на то, что НБУ уже до 23:00 СЭПы гоняет?
4. Узнать остаток на счету можно только в чат-боте в Telegram, или в чат-ботах на сайте банка и в Фейсбуке тоже? В чат-ботах проверка баланса вообще бесплатна или бесплатно только первый раз в день или с первого раза платно?
5. Как узнать, сколько в конкретный момент находится денег на Мобільних заощадженнях? Переводить на Мобільні заощадження надо тоже до 15:00, что с этого же дня начали начисляться 5% на сумму перевода?

2. Відправляти безкоштовно по 5 т. можна скільки, скільки пропустить фін.мон.
3. СЕПи ходять цілодобово, в т.ч. в свята також (7.01 пройшов платіж).
4.+5. ідеальним варіантом було б встановлення програми для смартфона (Google/Apple), де можна робити все це (і навіть більше) безкоштовно. Якщо такий варіант прийнятний. або мобільний сайт: https://online.oschadbank.ua/mobile/
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  mustbe написав:Запилил табличку по Звисно, сам не знаю зачем.
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KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:09

  KVV написав:
  mustbe написав:Запилил табличку по Звисно, сам не знаю зачем.
Под капотом - то же, что и в ЭксимБонусе, 1 в 1.

Дають 100ку за реєстрацію як Сіма?

пачка табака.Уоррен Эдвард Баффетт отдыхает :lol:
Мизантрóп
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