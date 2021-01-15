Додано: Суб 16 січ, 2021 05:00

Просветите по таким пунктам:

1. Если пополнить карту Ощада р2р-переводом, то эти деньги нельзя в тот же день отправлять СЭПом, т.к. будет овердрафт?

2. Непонятная ситуация с комиссией на СЭП (по произвольным реквизитам, на счет IBAN) через Ощад 24/7. Каждый месяц Ощад переписывает тарифы, и там то написано, что не тарифицируется, то 0,5% (3 грн min, 500 max), в последних тарифах от 28.12.2020 написано, что при переводе до 5000 грн - не тарифицируется, более 5000 - 0,5%. Действительно до 5000 без комиссии? И 5000 в день или за один раз?

3. В Ощад 24/7 по-прежнему написано, что СЭП до 15:00 отправляется в тот же день, после 15:00 - на следующий рабочий. Это действительно так и осталось, несмотря на то, что НБУ уже до 23:00 СЭПы гоняет?

4. Узнать остаток на счету можно только в чат-боте в Telegram, или в чат-ботах на сайте банка и в Фейсбуке тоже? В чат-ботах проверка баланса вообще бесплатна или бесплатно только первый раз в день или с первого раза платно?

5. Как узнать, сколько в конкретный момент находится денег на Мобільних заощадженнях? Переводить на Мобільні заощадження надо тоже до 15:00, что с этого же дня начали начисляться 5% на сумму перевода?