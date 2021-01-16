Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 21:07
Квесторе_поверніться написав:
Після проводки цей 1% віддадуть?
Да
Biden's Laptop Matters
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Додано: Суб 16 січ, 2021 23:07
Andey написав:
Панове, це постійно така хе*ня шо тільки но зайшов в ощадонлайн і тебе миттєво викидає з облікового запису з формулюванням Сессію закрито через неактивність?
Треба терміново зробити активності в онлайнбанкінгу, що робити?
браузер в инкогниторежиме , или другой браузер
но больше похоже на работы какие-то
cohan
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Додано: Нед 17 січ, 2021 10:52
https://online.oschadbank.ua/
- у меня второй день не работает. Просто висит. В декабре хоть появлялось окошко, что ведутся работы, а сейчас просто второй день висит.
vadim1967
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Додано: Нед 17 січ, 2021 11:04
vadim1967 написав:
https://online.oschadbank.ua/ - у меня второй день не работает. Просто висит. В декабре хоть появлялось окошко, что ведутся работы, а сейчас просто второй день висит.
я зашел нормально, Хром.
Попробуйте удалить кукки и перезагрузить страницу = Ctrl-F5
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Нед 17 січ, 2021 11:05
vadim1967 написав:
https://online.oschadbank.ua/ - у меня второй день не работает. Просто висит. В декабре хоть появлялось окошко, что ведутся работы, а сейчас просто второй день висит.
Зайшов...картки інших банок не підтягнулися.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 17 січ, 2021 11:06
Квесторе_поверніться написав: vadim1967 написав:
https://online.oschadbank.ua/ - у меня второй день не работает. Просто висит. В декабре хоть появлялось окошко, что ведутся работы, а сейчас просто второй день висит.
Зайшов...картки інших банок не підтягнулися.
ну эт, звісно, нормально
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 33469
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2645 раз.
Подякували: 3960 раз.
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