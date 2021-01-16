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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1778177917801781

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 504
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 504
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 21:07

  Квесторе_поверніться написав:Після проводки цей 1% віддадуть?

Да
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 23:07

  Andey написав:Панове, це постійно така хе*ня шо тільки но зайшов в ощадонлайн і тебе миттєво викидає з облікового запису з формулюванням Сессію закрито через неактивність?

Треба терміново зробити активності в онлайнбанкінгу, що робити?


браузер в инкогниторежиме , или другой браузер
но больше похоже на работы какие-то
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:52

Re: Ощадбанк

https://online.oschadbank.ua/ - у меня второй день не работает. Просто висит. В декабре хоть появлялось окошко, что ведутся работы, а сейчас просто второй день висит.
vadim1967
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:04

  vadim1967 написав:https://online.oschadbank.ua/ - у меня второй день не работает. Просто висит. В декабре хоть появлялось окошко, что ведутся работы, а сейчас просто второй день висит.

я зашел нормально, Хром.
Попробуйте удалить кукки и перезагрузить страницу = Ctrl-F5
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:05

  vadim1967 написав:https://online.oschadbank.ua/ - у меня второй день не работает. Просто висит. В декабре хоть появлялось окошко, что ведутся работы, а сейчас просто второй день висит.

Зайшов...картки інших банок не підтягнулися. :(
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:06

  Квесторе_поверніться написав:
  vadim1967 написав:https://online.oschadbank.ua/ - у меня второй день не работает. Просто висит. В декабре хоть появлялось окошко, что ведутся работы, а сейчас просто второй день висит.

Зайшов...картки інших банок не підтягнулися. :(

ну эт, звісно, нормально :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 1778177917801781
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