vadim1967 написав:https://online.oschadbank.ua/ - у меня второй день не работает. Просто висит. В декабре хоть появлялось окошко, что ведутся работы, а сейчас просто второй день висит.
Зайшов...картки інших банок не підтягнулися.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Андроїд. Опера. Не можу зайти в інетбанк. "Неможливо виконати операцію. Спробуйте пізніше." У режимі "інкогніти" -- заходить, але ненадовго... Вилітає саме.
Чого це вони? Більше не хочуть безплатно переказувати гроші на комірне? Чи мріють про збільшення обсягів неплатежів (не всі ж встигнуть знайти вихід), аби потім вити на ТБ про "зубожілий народ", і " путін, памагі"...? От і новини відповідні вже є...: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY