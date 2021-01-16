Да
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 21:07
Biden's Laptop Matters
Додано: Суб 16 січ, 2021 23:07
браузер в инкогниторежиме , или другой браузер
но больше похоже на работы какие-то
Додано: Нед 17 січ, 2021 10:52
Re: Ощадбанк
Додано: Нед 17 січ, 2021 11:04
я зашел нормально, Хром.
Попробуйте удалить кукки и перезагрузить страницу = Ctrl-F5
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 17 січ, 2021 11:05
Зайшов...картки інших банок не підтягнулися.
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Додано: Нед 17 січ, 2021 11:06
ну эт, звісно, нормально
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 17 січ, 2021 13:12
Re: Ощадбанк
Андроїд. Опера.
Не можу зайти в інетбанк. "Неможливо виконати операцію. Спробуйте пізніше."
У режимі "інкогніти" -- заходить, але ненадовго... Вилітає саме.
Чого це вони?
Більше не хочуть безплатно переказувати гроші на комірне?
Чи мріють про збільшення обсягів неплатежів (не всі ж встигнуть знайти вихід), аби потім вити на ТБ про "зубожілий народ", і " путін, памагі"...?
От і новини відповідні вже є...: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Додано: Нед 17 січ, 2021 15:09
Re: Ощадбанк
Додано: Нед 17 січ, 2021 15:11
+50грн !
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