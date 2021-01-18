Сич на 3 года
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 січ, 2021 15:17
Додано: Пон 18 січ, 2021 18:48
вдалося комусь заплатити в 24/7 хоч за щось? чи всім пропонує скористатися пізніше?
"ми платимо онлайн". ..овнобанк мать їх. кожен місяць якийсь факап.
Додано: Пон 18 січ, 2021 18:51
у меня в конце декабря под 4% закончился, я бы Вам рекомендовал все равно Ощадбанк, или Монобанк
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
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