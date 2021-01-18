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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1779178017811782

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 504
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 504
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:17

  lov2108 написав:Шановні, на початку лютого закінчується епопея з депо. Було під 3,25. Зараз бачу взагалі нема сенсу тримати. Які альтернативи ? Аллу на 5 років не пропонувати :D

Сич на 3 года :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:48

вдалося комусь заплатити в 24/7 хоч за щось? чи всім пропонує скористатися пізніше?

"ми платимо онлайн". ..овнобанк мать їх. кожен місяць якийсь факап.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:51

  demichh написав:
  lov2108 написав:Шановні, на початку лютого закінчується епопея з депо. Було під 3,25. Зараз бачу взагалі нема сенсу тримати. Які альтернативи ? Аллу на 5 років не пропонувати :D

Сич на 3 года :)


у меня в конце декабря под 4% закончился, я бы Вам рекомендовал все равно Ощадбанк, или Монобанк
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
super_mohito
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  #<1 ... 1779178017811782
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