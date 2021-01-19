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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1780178117821783>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 504
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 504
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:17

  lov2108 написав:Шановні, на початку лютого закінчується епопея з депо. Було під 3,25. Зараз бачу взагалі нема сенсу тримати. Які альтернативи ? Аллу на 5 років не пропонувати :D

Сич на 3 года :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:48

вдалося комусь заплатити в 24/7 хоч за щось? чи всім пропонує скористатися пізніше?

"ми платимо онлайн". ..овнобанк мать їх. кожен місяць якийсь факап.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:51

  demichh написав:
  lov2108 написав:Шановні, на початку лютого закінчується епопея з депо. Було під 3,25. Зараз бачу взагалі нема сенсу тримати. Які альтернативи ? Аллу на 5 років не пропонувати :D

Сич на 3 года :)


у меня в конце декабря под 4% закончился, я бы Вам рекомендовал все равно Ощадбанк, или Монобанк
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
super_mohito
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:14

  demichh написав:
  lov2108 написав:Шановні, на початку лютого закінчується епопея з депо. Було під 3,25. Зараз бачу взагалі нема сенсу тримати. Які альтернативи ? Аллу на 5 років не пропонувати :D

Сич на 3 года :)

Під 4%....Фонд віддасть. :)
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:56

Re: Ощадбанк

  wild.tomcat написав:"ми платимо онлайн". ..овнобанк мать їх. кожен місяць якийсь факап.
#Не мій банк
Ми юзаємо інші банки.
Ток memberlist.php?mode=viewprofile&u=98757 тут нра :D
viewtopic.php?p=5146289#p5146289
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 21:30

  lov2108 написав:Шановні, на початку лютого закінчується епопея з депо. Було під 3,25. Зараз бачу взагалі нема сенсу тримати. Які альтернативи ? Аллу на 5 років не пропонувати :D


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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 21:44

  greenozon написав:
  lov2108 написав:Шановні, на початку лютого закінчується епопея з депо. Було під 3,25. Зараз бачу взагалі нема сенсу тримати. Які альтернативи ? Аллу на 5 років не пропонувати :D


Євробонди

Металевий рахунок в іншому держбанку
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 22:00

Re: Ощадбанк

Нужен совет. Допустим, я открываю расчетный счет с тарифным планом "Мой комфорт". Допустим, завожу на счет миллион грн ) по безналу, а потом мне нужно вывести по безналу всю сумму за один раз. Интересует есть ли комиссия при входе и выходе и лимиты на выведению денег.
А то я уже была в двух отделения и три раза общалась на горячей линии и ответы все разные, но в большинстве случаев советовали тариф "Мой комфорт" , даже самую простую их карту . А сегодня в отделении сказали, что там есть лимит всего 50 тысяч за раз. Про вывод денег я нашла, что не больше 1000 грн за вывод по безналу. А какую сумму можно выводить непонятно.

Может какой-то другой тарифный план посоветуете для такой ситуации
taya77
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 22:49

Ощадбанк

taya77 написав:Нужен совет. Допустим, я открываю расчетный счет с тарифным планом "Мой комфорт". Допустим, завожу на счет миллион грн ) по безналу, а потом мне нужно вывести по безналу всю сумму за один раз. Интересует есть ли комиссия при входе и выходе и лимиты на выведению денег.
А то я уже была в двух отделения и три раза общалась на горячей линии и ответы все разные, но в большинстве случаев советовали тариф "Мой комфорт" , даже самую простую их карту . А сегодня в отделении сказали, что там есть лимит всего 50 тысяч за раз. Про вывод денег я нашла, что не больше 1000 грн за вывод по безналу. А какую сумму можно выводить непонятно.

Может какой-то другой тарифный план посоветуете для такой ситуации
Вход бесплатный, по любому пакету.
Выход, до ₴5000(включительно) -бесплатно сколько угодно раз в день/месяц/год. Свыше ₴5000 - 0.5% макс ₴500. Перевести миллион за ₴500 можно, не жлобитесь. Либо двести раз по ₴5000, но это для...
Все лимиты снимаются через колл центр на день и так можно каждый день, не переживайте на счет этого, переводил несколько большие суммы, всё впорядке, комиссия ₴500.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 23:01

Re: Ощадбанк

Віп клієнт і переводите 1млн. Ідіть зразу в цей відділ,все поможуть. Вже провірено.
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
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