Сич на 3 года
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 січ, 2021 15:17
Додано: Пон 18 січ, 2021 18:48
вдалося комусь заплатити в 24/7 хоч за щось? чи всім пропонує скористатися пізніше?
"ми платимо онлайн". ..овнобанк мать їх. кожен місяць якийсь факап.
Додано: Пон 18 січ, 2021 18:51
у меня в конце декабря под 4% закончился, я бы Вам рекомендовал все равно Ощадбанк, или Монобанк
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
Додано: Пон 18 січ, 2021 20:14
Під 4%....Фонд віддасть.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 20:56
Re: Ощадбанк
#Не мій банк
Ми юзаємо інші банки.
Ток memberlist.php?mode=viewprofile&u=98757 тут нра
viewtopic.php?p=5146289#p5146289
Додано: Вів 19 січ, 2021 21:30
Євробонди
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 19 січ, 2021 21:44
Металевий рахунок в іншому держбанку
никому не верю
Додано: Вів 19 січ, 2021 22:00
Re: Ощадбанк
Нужен совет. Допустим, я открываю расчетный счет с тарифным планом "Мой комфорт". Допустим, завожу на счет миллион грн ) по безналу, а потом мне нужно вывести по безналу всю сумму за один раз. Интересует есть ли комиссия при входе и выходе и лимиты на выведению денег.
А то я уже была в двух отделения и три раза общалась на горячей линии и ответы все разные, но в большинстве случаев советовали тариф "Мой комфорт" , даже самую простую их карту . А сегодня в отделении сказали, что там есть лимит всего 50 тысяч за раз. Про вывод денег я нашла, что не больше 1000 грн за вывод по безналу. А какую сумму можно выводить непонятно.
Может какой-то другой тарифный план посоветуете для такой ситуации
Додано: Вів 19 січ, 2021 22:49
Ощадбанк
Вход бесплатный, по любому пакету.
Выход, до ₴5000(включительно) -бесплатно сколько угодно раз в день/месяц/год. Свыше ₴5000 - 0.5% макс ₴500. Перевести миллион за ₴500 можно, не жлобитесь. Либо двести раз по ₴5000, но это для...
Все лимиты снимаются через колл центр на день и так можно каждый день, не переживайте на счет этого, переводил несколько большие суммы, всё впорядке, комиссия ₴500.
Додано: Вів 19 січ, 2021 23:01
Re: Ощадбанк
Віп клієнт і переводите 1млн. Ідіть зразу в цей відділ,все поможуть. Вже провірено.
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
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