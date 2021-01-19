vadymbanker написав:Вход бесплатный, по любому пакету.taya77 написав:Нужен совет. Допустим, я открываю расчетный счет с тарифным планом "Мой комфорт". Допустим, завожу на счет миллион грн ) по безналу, а потом мне нужно вывести по безналу всю сумму за один раз. Интересует есть ли комиссия при входе и выходе и лимиты на выведению денег.
А то я уже была в двух отделения и три раза общалась на горячей линии и ответы все разные, но в большинстве случаев советовали тариф "Мой комфорт" , даже самую простую их карту . А сегодня в отделении сказали, что там есть лимит всего 50 тысяч за раз. Про вывод денег я нашла, что не больше 1000 грн за вывод по безналу. А какую сумму можно выводить непонятно.
Может какой-то другой тарифный план посоветуете для такой ситуации
Выход, до ₴5000(включительно) -бесплатно сколько угодно раз в день/месяц/год. Свыше ₴5000 - 0.5% макс ₴500. Перевести миллион за ₴500 можно, не жлобитесь. Либо двести раз по ₴5000, но это для...
Все лимиты снимаются через колл центр на день и так можно каждый день, не переживайте на счет этого, переводил несколько большие суммы, всё впорядке, комиссия ₴500.
Та я не жлоблюсь ))) 500 - это норм. Я нашла, что за вывод денег максимум 1000. А раз 500 еще лучше. И 1000, и 500 мне подходят, учитывая сумму. Меня просто лимиты смущали. Но если можно подымать лимит до любой суммы, тогда тоже подходит.