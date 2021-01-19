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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1780178117821783

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 504
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
139
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 504
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 23:01

  vadymbanker написав:
taya77 написав:Нужен совет. Допустим, я открываю расчетный счет с тарифным планом "Мой комфорт". Допустим, завожу на счет миллион грн ) по безналу, а потом мне нужно вывести по безналу всю сумму за один раз. Интересует есть ли комиссия при входе и выходе и лимиты на выведению денег.
А то я уже была в двух отделения и три раза общалась на горячей линии и ответы все разные, но в большинстве случаев советовали тариф "Мой комфорт" , даже самую простую их карту . А сегодня в отделении сказали, что там есть лимит всего 50 тысяч за раз. Про вывод денег я нашла, что не больше 1000 грн за вывод по безналу. А какую сумму можно выводить непонятно.

Может какой-то другой тарифный план посоветуете для такой ситуации
Вход бесплатный, по любому пакету.
Выход, до ₴5000(включительно) -бесплатно сколько угодно раз в день/месяц/год. Свыше ₴5000 - 0.5% макс ₴500. Перевести миллион за ₴500 можно, не жлобитесь. Либо двести раз по ₴5000, но это для...
Все лимиты снимаются через колл центр на день и так можно каждый день, не переживайте на счет этого, переводил несколько большие суммы, всё впорядке, комиссия ₴500.


Та я не жлоблюсь ))) 500 - это норм. Я нашла, что за вывод денег максимум 1000. А раз 500 еще лучше. И 1000, и 500 мне подходят, учитывая сумму. Меня просто лимиты смущали. Но если можно подымать лимит до любой суммы, тогда тоже подходит.
taya77
 
Повідомлень: 57
З нами з: 25.10.18
Подякував: 48 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 23:26

Ощадбанк

taya77 написав:
  vadymbanker написав:
taya77 написав:Нужен совет. Допустим, я открываю расчетный счет с тарифным планом "Мой комфорт". Допустим, завожу на счет миллион грн ) по безналу, а потом мне нужно вывести по безналу всю сумму за один раз. Интересует есть ли комиссия при входе и выходе и лимиты на выведению денег.
А то я уже была в двух отделения и три раза общалась на горячей линии и ответы все разные, но в большинстве случаев советовали тариф "Мой комфорт" , даже самую простую их карту . А сегодня в отделении сказали, что там есть лимит всего 50 тысяч за раз. Про вывод денег я нашла, что не больше 1000 грн за вывод по безналу. А какую сумму можно выводить непонятно.

Может какой-то другой тарифный план посоветуете для такой ситуации
Вход бесплатный, по любому пакету.
Выход, до ₴5000(включительно) -бесплатно сколько угодно раз в день/месяц/год. Свыше ₴5000 - 0.5% макс ₴500. Перевести миллион за ₴500 можно, не жлобитесь. Либо двести раз по ₴5000, но это для...
Все лимиты снимаются через колл центр на день и так можно каждый день, не переживайте на счет этого, переводил несколько большие суммы, всё впорядке, комиссия ₴500.


Та я не жлоблюсь ))) 500 - это норм. Я нашла, что за вывод денег максимум 1000. А раз 500 еще лучше. И 1000, и 500 мне подходят, учитывая сумму. Меня просто лимиты смущали. Но если можно подымать лимит до любой суммы, тогда тоже подходит.
макс ₴500 через ощад24/7, макс ₴1000 через отделение.
Проводку(сам платёж), в случаи платежа через ощад24 вам распечатают на следующий день после его совершения с датером и подписью.
vadymbanker
 
Повідомлень: 633
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 06:14

  vadymbanker написав:
taya77 написав:Нужен совет. Допустим, я открываю расчетный счет с тарифным планом "Мой комфорт". Допустим, завожу на счет миллион грн ) по безналу, а потом мне нужно вывести по безналу всю сумму за один раз. Интересует есть ли комиссия при входе и выходе и лимиты на выведению денег.
А то я уже была в двух отделения и три раза общалась на горячей линии и ответы все разные, но в большинстве случаев советовали тариф "Мой комфорт" , даже самую простую их карту . А сегодня в отделении сказали, что там есть лимит всего 50 тысяч за раз. Про вывод денег я нашла, что не больше 1000 грн за вывод по безналу. А какую сумму можно выводить непонятно.

Может какой-то другой тарифный план посоветуете для такой ситуации
Вход бесплатный, по любому пакету.
Выход, до ₴5000(включительно) -бесплатно сколько угодно раз в день/месяц/год. Свыше ₴5000 - 0.5% макс ₴500. Перевести миллион за ₴500 можно, не жлобитесь. Либо двести раз по ₴5000, но это для...
Все лимиты снимаются через колл центр на день и так можно каждый день, не перIеживайте на счет этого, переводил несколько большие суммы, всё впорядке, комиссия ₴500.

Вход по безналу не бесплатный для всех пакетов,на мой рахунок для пенсии зачисление с комиссией,проверено и если в этот же день зачисления отправить в другой банк еще и овер нарисуют.
никому не верю
sens
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З нами з: 12.09.13
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:20

Re: Ощадбанк

sens написав:
  vadymbanker написав:
taya77 написав:Нужен совет. Допустим, я открываю расчетный счет с тарифным планом "Мой комфорт". Допустим, завожу на счет миллион грн ) по безналу, а потом мне нужно вывести по безналу всю сумму за один раз. Интересует есть ли комиссия при входе и выходе и лимиты на выведению денег.
А то я уже была в двух отделения и три раза общалась на горячей линии и ответы все разные, но в большинстве случаев советовали тариф "Мой комфорт" , даже самую простую их карту . А сегодня в отделении сказали, что там есть лимит всего 50 тысяч за раз. Про вывод денег я нашла, что не больше 1000 грн за вывод по безналу. А какую сумму можно выводить непонятно.

Может какой-то другой тарифный план посоветуете для такой ситуации
Вход бесплатный, по любому пакету.
Выход, до ₴5000(включительно) -бесплатно сколько угодно раз в день/месяц/год. Свыше ₴5000 - 0.5% макс ₴500. Перевести миллион за ₴500 можно, не жлобитесь. Либо двести раз по ₴5000, но это для...
Все лимиты снимаются через колл центр на день и так можно каждый день, не перIеживайте на счет этого, переводил несколько большие суммы, всё впорядке, комиссия ₴500.

Вход по безналу не бесплатный для всех пакетов,на мой рахунок для пенсии зачисление с комиссией,проверено и если в этот же день зачисления отправить в другой банк еще и овер нарисуют.
И мной проверено, неоднократно, с раней осени 2019 года, вход на мiй рахунок, - бесплатный(любой вид).
vadymbanker
 
Повідомлень: 633
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Подякували: 57 раз.
 
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  #<1 ... 1780178117821783
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