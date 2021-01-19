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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1780178117821783 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 504 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 151 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 28% 139 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 105 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 64 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 45 Всього голосів : 504 Додано: Вів 19 січ, 2021 23:01 vadymbanker написав: taya77 написав: Нужен совет. Допустим, я открываю расчетный счет с тарифным планом "Мой комфорт". Допустим, завожу на счет миллион грн ) по безналу, а потом мне нужно вывести по безналу всю сумму за один раз. Интересует есть ли комиссия при входе и выходе и лимиты на выведению денег.

А то я уже была в двух отделения и три раза общалась на горячей линии и ответы все разные, но в большинстве случаев советовали тариф "Мой комфорт" , даже самую простую их карту . А сегодня в отделении сказали, что там есть лимит всего 50 тысяч за раз. Про вывод денег я нашла, что не больше 1000 грн за вывод по безналу. А какую сумму можно выводить непонятно.



Может какой-то другой тарифный план посоветуете для такой ситуации Вход бесплатный, по любому пакету.

Выход, до ₴5000(включительно) -бесплатно сколько угодно раз в день/месяц/год. Свыше ₴5000 - 0.5% макс ₴500. Перевести миллион за ₴500 можно, не жлобитесь. Либо двести раз по ₴5000, но это для...

Все лимиты снимаются через колл центр на день и так можно каждый день, не переживайте на счет этого, переводил несколько большие суммы, всё впорядке, комиссия ₴500. Вход бесплатный, по любому пакету.Выход, до ₴5000(включительно) -бесплатно сколько угодно раз в день/месяц/год. Свыше ₴5000 - 0.5% макс ₴500. Перевести миллион за ₴500 можно, не жлобитесь. Либо двести раз по ₴5000, но это для...Все лимиты снимаются через колл центр на день и так можно каждый день, не переживайте на счет этого, переводил несколько большие суммы, всё впорядке, комиссия ₴500.



Та я не жлоблюсь ))) 500 - это норм. Я нашла, что за вывод денег максимум 1000. А раз 500 еще лучше. И 1000, и 500 мне подходят, учитывая сумму. Меня просто лимиты смущали. Но если можно подымать лимит до любой суммы, тогда тоже подходит. Та я не жлоблюсь ))) 500 - это норм. Я нашла, что за вывод денег максимум 1000. А раз 500 еще лучше. И 1000, и 500 мне подходят, учитывая сумму. Меня просто лимиты смущали. Но если можно подымать лимит до любой суммы, тогда тоже подходит. taya77 Повідомлень: 57 З нами з: 25.10.18 Подякував: 48 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 січ, 2021 23:26 Ощадбанк taya77 написав: vadymbanker написав: taya77 написав: Нужен совет. Допустим, я открываю расчетный счет с тарифным планом "Мой комфорт". Допустим, завожу на счет миллион грн ) по безналу, а потом мне нужно вывести по безналу всю сумму за один раз. Интересует есть ли комиссия при входе и выходе и лимиты на выведению денег.

А то я уже была в двух отделения и три раза общалась на горячей линии и ответы все разные, но в большинстве случаев советовали тариф "Мой комфорт" , даже самую простую их карту . А сегодня в отделении сказали, что там есть лимит всего 50 тысяч за раз. Про вывод денег я нашла, что не больше 1000 грн за вывод по безналу. А какую сумму можно выводить непонятно.



Может какой-то другой тарифный план посоветуете для такой ситуации Вход бесплатный, по любому пакету.

Выход, до ₴5000(включительно) -бесплатно сколько угодно раз в день/месяц/год. Свыше ₴5000 - 0.5% макс ₴500. Перевести миллион за ₴500 можно, не жлобитесь. Либо двести раз по ₴5000, но это для...

Все лимиты снимаются через колл центр на день и так можно каждый день, не переживайте на счет этого, переводил несколько большие суммы, всё впорядке, комиссия ₴500. Вход бесплатный, по любому пакету.Выход, до ₴5000(включительно) -бесплатно сколько угодно раз в день/месяц/год. Свыше ₴5000 - 0.5% макс ₴500. Перевести миллион за ₴500 можно, не жлобитесь. Либо двести раз по ₴5000, но это для...Все лимиты снимаются через колл центр на день и так можно каждый день, не переживайте на счет этого, переводил несколько большие суммы, всё впорядке, комиссия ₴500.



Та я не жлоблюсь ))) 500 - это норм. Я нашла, что за вывод денег максимум 1000. А раз 500 еще лучше. И 1000, и 500 мне подходят, учитывая сумму. Меня просто лимиты смущали. Но если можно подымать лимит до любой суммы, тогда тоже подходит. Та я не жлоблюсь ))) 500 - это норм. Я нашла, что за вывод денег максимум 1000. А раз 500 еще лучше. И 1000, и 500 мне подходят, учитывая сумму. Меня просто лимиты смущали. Но если можно подымать лимит до любой суммы, тогда тоже подходит. макс ₴500 через ощад24/7, макс ₴1000 через отделение.

Проводку(сам платёж), в случаи платежа через ощад24 вам распечатают на следующий день после его совершения с датером и подписью. макс ₴500 через ощад24/7, макс ₴1000 через отделение.Проводку(сам платёж), в случаи платежа через ощад24 вам распечатают на следующий день после его совершения с датером и подписью. vadymbanker Повідомлень: 634 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 06:14 vadymbanker написав: taya77 написав: Нужен совет. Допустим, я открываю расчетный счет с тарифным планом "Мой комфорт". Допустим, завожу на счет миллион грн ) по безналу, а потом мне нужно вывести по безналу всю сумму за один раз. Интересует есть ли комиссия при входе и выходе и лимиты на выведению денег.

А то я уже была в двух отделения и три раза общалась на горячей линии и ответы все разные, но в большинстве случаев советовали тариф "Мой комфорт" , даже самую простую их карту . А сегодня в отделении сказали, что там есть лимит всего 50 тысяч за раз. Про вывод денег я нашла, что не больше 1000 грн за вывод по безналу. А какую сумму можно выводить непонятно.



Может какой-то другой тарифный план посоветуете для такой ситуации Вход бесплатный, по любому пакету.

Выход, до ₴5000(включительно) -бесплатно сколько угодно раз в день/месяц/год. Свыше ₴5000 - 0.5% макс ₴500. Перевести миллион за ₴500 можно, не жлобитесь. Либо двести раз по ₴5000, но это для...

Все лимиты снимаются через колл центр на день и так можно каждый день, не перIеживайте на счет этого, переводил несколько большие суммы, всё впорядке, комиссия ₴500. Вход бесплатный, по любому пакету.Выход, до ₴5000(включительно) -бесплатно сколько угодно раз в день/месяц/год. Свыше ₴5000 - 0.5% макс ₴500. Перевести миллион за ₴500 можно, не жлобитесь. Либо двести раз по ₴5000, но это для...Все лимиты снимаются через колл центр на день и так можно каждый день, не перIеживайте на счет этого, переводил несколько большие суммы, всё впорядке, комиссия ₴500.

Вход по безналу не бесплатный для всех пакетов,на мой рахунок для пенсии зачисление с комиссией,проверено и если в этот же день зачисления отправить в другой банк еще и овер нарисуют. Вход по безналу не бесплатный для всех пакетов,на мой рахунок для пенсии зачисление с комиссией,проверено и если в этот же день зачисления отправить в другой банк еще и овер нарисуют. никому не верю sens

Повідомлень: 12534 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 724 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 11:20 Re: Ощадбанк sens написав: vadymbanker написав: taya77 написав: Нужен совет. Допустим, я открываю расчетный счет с тарифным планом "Мой комфорт". Допустим, завожу на счет миллион грн ) по безналу, а потом мне нужно вывести по безналу всю сумму за один раз. Интересует есть ли комиссия при входе и выходе и лимиты на выведению денег.

А то я уже была в двух отделения и три раза общалась на горячей линии и ответы все разные, но в большинстве случаев советовали тариф "Мой комфорт" , даже самую простую их карту . А сегодня в отделении сказали, что там есть лимит всего 50 тысяч за раз. Про вывод денег я нашла, что не больше 1000 грн за вывод по безналу. А какую сумму можно выводить непонятно.



Может какой-то другой тарифный план посоветуете для такой ситуации Вход бесплатный, по любому пакету.

Выход, до ₴5000(включительно) -бесплатно сколько угодно раз в день/месяц/год. Свыше ₴5000 - 0.5% макс ₴500. Перевести миллион за ₴500 можно, не жлобитесь. Либо двести раз по ₴5000, но это для...

Все лимиты снимаются через колл центр на день и так можно каждый день, не перIеживайте на счет этого, переводил несколько большие суммы, всё впорядке, комиссия ₴500. Вход бесплатный, по любому пакету.Выход, до ₴5000(включительно) -бесплатно сколько угодно раз в день/месяц/год. Свыше ₴5000 - 0.5% макс ₴500. Перевести миллион за ₴500 можно, не жлобитесь. Либо двести раз по ₴5000, но это для...Все лимиты снимаются через колл центр на день и так можно каждый день, не перIеживайте на счет этого, переводил несколько большие суммы, всё впорядке, комиссия ₴500.

Вход по безналу не бесплатный для всех пакетов,на мой рахунок для пенсии зачисление с комиссией,проверено и если в этот же день зачисления отправить в другой банк еще и овер нарисуют. Вход по безналу не бесплатный для всех пакетов,на мой рахунок для пенсии зачисление с комиссией,проверено и если в этот же день зачисления отправить в другой банк еще и овер нарисуют. И мной проверено, неоднократно, с раней осени 2019 года, вход на мiй рахунок, - бесплатный(любой вид). И мной проверено, неоднократно, с раней осени 2019 года, вход на мiй рахунок, - бесплатный(любой вид). vadymbanker Повідомлень: 634 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 11:32 vadymbanker, якщо СЕПом з банки біля мільйона виводити фінмон не тривожить? http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 35917 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1804 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 12:35 Re: Ощадбанк Квесторе_поверніться написав: vadymbanker, якщо СЕПом з банки біля мільйона виводити фінмон не тривожить? У каждого областного управления Ощада свой фин мон, плюс еще Киевский. Могут конечно придержать. Смело пользуйтесь если есть происхождение, если нет то не злоупотребляйте, придержат наверняка, на основание цикличности операций и происхождения средств, причем на любой период могут придержать, в Инструкциях не указан срок, мало того, Банк даже не будет их возвращать, пока не предоставите фин мон.

Тарифы хорошие, но повторюсь, злоупотреблять ими нельзя.

В прокредите еще лучше Единый Тариф, за ₴185 в месяц, всё абсолютно бесплатно. Там будет по мягче, по свободней. У каждого областного управления Ощада свой фин мон, плюс еще Киевский. Могут конечно придержать. Смело пользуйтесь если есть происхождение, если нет то не злоупотребляйте, придержат наверняка, на основание цикличности операций и происхождения средств, причем на любой период могут придержать, в Инструкциях не указан срок, мало того, Банк даже не будет их возвращать, пока не предоставите фин мон.Тарифы хорошие, но повторюсь, злоупотреблять ими нельзя.В прокредите еще лучше Единый Тариф, за ₴185 в месяц, всё абсолютно бесплатно. Там будет по мягче, по свободней. vadymbanker Повідомлень: 634 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1780178117821783 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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