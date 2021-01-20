taya77 написав:Нужен совет. Допустим, я открываю расчетный счет с тарифным планом "Мой комфорт". Допустим, завожу на счет миллион грн ) по безналу, а потом мне нужно вывести по безналу всю сумму за один раз. Интересует есть ли комиссия при входе и выходе и лимиты на выведению денег. А то я уже была в двух отделения и три раза общалась на горячей линии и ответы все разные, но в большинстве случаев советовали тариф "Мой комфорт" , даже самую простую их карту . А сегодня в отделении сказали, что там есть лимит всего 50 тысяч за раз. Про вывод денег я нашла, что не больше 1000 грн за вывод по безналу. А какую сумму можно выводить непонятно.
Может какой-то другой тарифный план посоветуете для такой ситуации
Вход бесплатный, по любому пакету. Выход, до ₴5000(включительно) -бесплатно сколько угодно раз в день/месяц/год. Свыше ₴5000 - 0.5% макс ₴500. Перевести миллион за ₴500 можно, не жлобитесь. Либо двести раз по ₴5000, но это для... Все лимиты снимаются через колл центр на день и так можно каждый день, не переживайте на счет этого, переводил несколько большие суммы, всё впорядке, комиссия ₴500.
Та я не жлоблюсь ))) 500 - это норм. Я нашла, что за вывод денег максимум 1000. А раз 500 еще лучше. И 1000, и 500 мне подходят, учитывая сумму. Меня просто лимиты смущали. Но если можно подымать лимит до любой суммы, тогда тоже подходит.
taya77 написав:Нужен совет. Допустим, я открываю расчетный счет с тарифным планом "Мой комфорт". Допустим, завожу на счет миллион грн ) по безналу, а потом мне нужно вывести по безналу всю сумму за один раз. Интересует есть ли комиссия при входе и выходе и лимиты на выведению денег. А то я уже была в двух отделения и три раза общалась на горячей линии и ответы все разные, но в большинстве случаев советовали тариф "Мой комфорт" , даже самую простую их карту . А сегодня в отделении сказали, что там есть лимит всего 50 тысяч за раз. Про вывод денег я нашла, что не больше 1000 грн за вывод по безналу. А какую сумму можно выводить непонятно.
Может какой-то другой тарифный план посоветуете для такой ситуации
Вход бесплатный, по любому пакету. Выход, до ₴5000(включительно) -бесплатно сколько угодно раз в день/месяц/год. Свыше ₴5000 - 0.5% макс ₴500. Перевести миллион за ₴500 можно, не жлобитесь. Либо двести раз по ₴5000, но это для... Все лимиты снимаются через колл центр на день и так можно каждый день, не переживайте на счет этого, переводил несколько большие суммы, всё впорядке, комиссия ₴500.
Та я не жлоблюсь ))) 500 - это норм. Я нашла, что за вывод денег максимум 1000. А раз 500 еще лучше. И 1000, и 500 мне подходят, учитывая сумму. Меня просто лимиты смущали. Но если можно подымать лимит до любой суммы, тогда тоже подходит.
макс ₴500 через ощад24/7, макс ₴1000 через отделение. Проводку(сам платёж), в случаи платежа через ощад24 вам распечатают на следующий день после его совершения с датером и подписью.
taya77 написав:Нужен совет. Допустим, я открываю расчетный счет с тарифным планом "Мой комфорт". Допустим, завожу на счет миллион грн ) по безналу, а потом мне нужно вывести по безналу всю сумму за один раз. Интересует есть ли комиссия при входе и выходе и лимиты на выведению денег. А то я уже была в двух отделения и три раза общалась на горячей линии и ответы все разные, но в большинстве случаев советовали тариф "Мой комфорт" , даже самую простую их карту . А сегодня в отделении сказали, что там есть лимит всего 50 тысяч за раз. Про вывод денег я нашла, что не больше 1000 грн за вывод по безналу. А какую сумму можно выводить непонятно.
Может какой-то другой тарифный план посоветуете для такой ситуации
Вход бесплатный, по любому пакету. Выход, до ₴5000(включительно) -бесплатно сколько угодно раз в день/месяц/год. Свыше ₴5000 - 0.5% макс ₴500. Перевести миллион за ₴500 можно, не жлобитесь. Либо двести раз по ₴5000, но это для... Все лимиты снимаются через колл центр на день и так можно каждый день, не перIеживайте на счет этого, переводил несколько большие суммы, всё впорядке, комиссия ₴500.
Вход по безналу не бесплатный для всех пакетов,на мой рахунок для пенсии зачисление с комиссией,проверено и если в этот же день зачисления отправить в другой банк еще и овер нарисуют.
taya77 написав:Нужен совет. Допустим, я открываю расчетный счет с тарифным планом "Мой комфорт". Допустим, завожу на счет миллион грн ) по безналу, а потом мне нужно вывести по безналу всю сумму за один раз. Интересует есть ли комиссия при входе и выходе и лимиты на выведению денег. А то я уже была в двух отделения и три раза общалась на горячей линии и ответы все разные, но в большинстве случаев советовали тариф "Мой комфорт" , даже самую простую их карту . А сегодня в отделении сказали, что там есть лимит всего 50 тысяч за раз. Про вывод денег я нашла, что не больше 1000 грн за вывод по безналу. А какую сумму можно выводить непонятно.
Может какой-то другой тарифный план посоветуете для такой ситуации
Вход бесплатный, по любому пакету. Выход, до ₴5000(включительно) -бесплатно сколько угодно раз в день/месяц/год. Свыше ₴5000 - 0.5% макс ₴500. Перевести миллион за ₴500 можно, не жлобитесь. Либо двести раз по ₴5000, но это для... Все лимиты снимаются через колл центр на день и так можно каждый день, не перIеживайте на счет этого, переводил несколько большие суммы, всё впорядке, комиссия ₴500.
Вход по безналу не бесплатный для всех пакетов,на мой рахунок для пенсии зачисление с комиссией,проверено и если в этот же день зачисления отправить в другой банк еще и овер нарисуют.
И мной проверено, неоднократно, с раней осени 2019 года, вход на мiй рахунок, - бесплатный(любой вид).
vadymbanker, якщо СЕПом з банки біля мільйона виводити фінмон не тривожить?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:vadymbanker, якщо СЕПом з банки біля мільйона виводити фінмон не тривожить?
У каждого областного управления Ощада свой фин мон, плюс еще Киевский. Могут конечно придержать. Смело пользуйтесь если есть происхождение, если нет то не злоупотребляйте, придержат наверняка, на основание цикличности операций и происхождения средств, причем на любой период могут придержать, в Инструкциях не указан срок, мало того, Банк даже не будет их возвращать, пока не предоставите фин мон. Тарифы хорошие, но повторюсь, злоупотреблять ими нельзя. В прокредите еще лучше Единый Тариф, за ₴185 в месяц, всё абсолютно бесплатно. Там будет по мягче, по свободней.
Ощадбанк краде гроші з карток клієнтів, потім платять адвокатам, задобрюють суддів - біженців і довго судяться з клієнтом (справа №464/723/18),... в них в правилах написано, що розголошення № КАРТКИ є порушенням "правил банку", отож, їх картку можна лиже в ж... запхати, а не користуватись ... Вам потрібно від когось отримати гроші - розголосили №картки і все, - це вже порушення ... Суддя - біженець з подільниками апеляційного та касаційного судів визнають, що клієнт порушив "правила" .... ПРАВИЛА ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗА РАХУНКАМИ, ВІДКРИТИМИ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ В АТ «ОЩАДБАНК» 9.14 Клієнт зобов’язаний забезпечити/гарантувати неможливість отримання третіми особами інформації про Логін, Пароль, Картковий пароль, а також ПІН, CVV2\CVC2, строк дії, номер Картки тощо.
air_inversion написав:Ощадбанк краде гроші з карток клієнтів, потім платять адвокатам, задобрюють суддів - біженців і довго судяться з клієнтом (справа №464/723/18),... в них в правилах написано, що розголошення № КАРТКИ є порушенням "правил банку", отож, їх картку можна лиже в ж... запхати, а не користуватись ... Вам потрібно від когось отримати гроші - розголосили №картки і все, - це вже порушення ... Суддя - біженець з подільниками апеляційного та касаційного судів визнають, що клієнт порушив "правила" .... ПРАВИЛА ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗА РАХУНКАМИ, ВІДКРИТИМИ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ В АТ «ОЩАДБАНК» 9.14 Клієнт зобов’язаний забезпечити/гарантувати неможливість отримання третіми особами інформації про Логін, Пароль, Картковий пароль, а також ПІН, CVV2\CVC2, строк дії, номер Картки тощо.
Суд встановив Зміст СМС повідомлень, які були згенеровані та надіслані на фінансовий номер телефону позивача НОМЕР_2 є документально зафіксовані та свідчать, що клієнт особисто в телефонній розмові розголосив третім особам інформацію про номер картки та одноразові паролі до системи WEB-банкінг «Ощад24/7», які дали змогу ініціювати платіжні операції з належного позивачу банківського рахунку через систему дистанційного обслуговування «Ощад 24/7», тому відповідальність несе клієнт. _______________ Ось як з цим боротись в касації?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.