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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 січ, 2021 14:53
Re: Ощадбанк
з 2.02 падають відсотки по гривні
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Додано: Вів 26 січ, 2021 15:04
+50грн !
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