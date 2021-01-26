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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1782178317841785

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 505
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
140
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 505
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 14:53

Re: Ощадбанк

з 2.02 падають відсотки по гривні
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wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:04

  wolt450 написав:з 2.02 падають відсотки по гривні

в інших держбанках вже впали, цей довще тримався )
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 22:07

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:якщо СЕПом з банки біля мільйона виводити фінмон не тривожить?
був у вашій ситуаціі , коли закінчувалая ВЕСНА КРАСНА , виносив через банкомати та каси відділень . До трат питань нема.


Навіщо дробили, якщо можна однією сумою через касу зняти?
Scholar
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 06:44

Re: Ощадбанк

  Scholar написав:Навіщо дробили, якщо можна однією сумою через касу зняти?
Гроші зайшли якраз на вихідні, навіщо чекати до ПН?
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