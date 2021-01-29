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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 січ, 2021 14:53
з 2.02 падають відсотки по гривні
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wolt450
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Додано: Вів 26 січ, 2021 15:04
wolt450 написав:
з 2.02 падають відсотки по гривні
в інших держбанках вже впали, цей довще тримався )
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greenozon
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Додано: Вів 26 січ, 2021 22:07
Goodman написав: Квесторе_поверніться написав:
якщо СЕПом з банки біля мільйона виводити фінмон не тривожить?
був у вашій ситуаціі , коли закінчувалая ВЕСНА КРАСНА , виносив через банкомати та каси відділень . До трат питань нема.
Навіщо дробили, якщо можна однією сумою через касу зняти?
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Scholar
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Додано: Сер 27 січ, 2021 06:44
Scholar написав:
Навіщо дробили, якщо можна однією сумою через касу зняти?
Гроші зайшли якраз на вихідні, навіщо чекати до ПН?
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Додано: Сер 27 січ, 2021 10:36
Goodman написав: Scholar написав:
Навіщо дробили, якщо можна однією сумою через касу зняти?
Гроші зайшли якраз на вихідні, навіщо чекати до ПН?
Теж правда
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:06
Если отправить из ощада сэпом в пятницу вечером, деньги на месте будут только в понедельник?
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