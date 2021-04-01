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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 бер, 2021 20:00
А вы попробуйте пополнить скажем тестово на 1 грн. Будете удивлены результатом. У мну получилось
Додано: Пон 29 бер, 2021 23:13
кешбек
1%
на всі покупки, в том числі в інтернет-магазинах,
окрім категорій: телефонія, комунальні платежі,
інтернет, гарячі лінії (МСС: 4811, 4813-4819),
телеграфні послуги (МСС: 4821), грошові
перекази (МСС: 4829), комунальні платежі,
газ, вода, електрика (МСС: 4900), фінанси,
страхування, нерухомість (МСС: 6000-6999),
рекламні послуги, Google, AdWords, інтернетреклама (МСС: 7311), гральні автомати (МСС:
7994), професійні послуги, що не підпадають в
жодну з категорій (МСС: 8999), податкові збори
(МСС: 9311) і категорій п’ятничного кешбеку
(МСС: 5811-5814, 7829, 7832, 7841,7933)
Хорошо,шо в тарифы глянул,а то повёлся бы))
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 29 бер, 2021 23:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 29 бер, 2021 23:25
clientage Он тиграм мяса не докладывает, мне за свои критические дни феврабля должен 300.
Жаль,что у меня как сомелье на фрилансе нет его зарплатки. Ну и + фантики золотом у бельгийцеФ
Додано: Вів 30 бер, 2021 14:22
Кредитку Море яку краще взяти - Мастер/Візу?
В плані до МК Більше чи до Звісно бонус потім примкнуть.
Додано: Вів 30 бер, 2021 19:08
Додано: Чет 01 кві, 2021 23:16
Соціальна це Мій рахунок.[/quote]
Все платне тепер.
Але знайшов спосіб як виводити кошти без комісії!
Але москаликам і долярчикам не скажу!)) Тільки нашим.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 06:20
Re: Ощадбанк
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