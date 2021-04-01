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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1801180218031804

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 506
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 506
Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 20:00

А вы попробуйте пополнить скажем тестово на 1 грн. Будете удивлены результатом. :) У мну получилось ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 23:13

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:бегите из ощАда, хай он с пенсами кувыркается

Якщо є тільки Ощад і Приват не втечеш.

Коммуналку нуна платить с карт с кэшбеком
да хотя бы Изи сделать, с 1% на все
:wink:

кешбек
1%
на всі покупки, в том числі в інтернет-магазинах,
окрім категорій: телефонія, комунальні платежі,
інтернет, гарячі лінії (МСС: 4811, 4813-4819),
телеграфні послуги (МСС: 4821), грошові
перекази (МСС: 4829), комунальні платежі,
газ, вода, електрика (МСС: 4900), фінанси,
страхування, нерухомість (МСС: 6000-6999),
рекламні послуги, Google, AdWords, інтернетреклама (МСС: 7311), гральні автомати (МСС:
7994), професійні послуги, що не підпадають в
жодну з категорій (МСС: 8999), податкові збори
(МСС: 9311) і категорій п’ятничного кешбеку
(МСС: 5811-5814, 7829, 7832, 7841,7933)
Хорошо,шо в тарифы глянул,а то повёлся бы))
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 29 бер, 2021 23:21, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 23:16

Даас, Изи не подходит, а Изя подходит )
Ну Сибас берите )
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 23:25

clientage Он тиграм мяса не докладывает, мне за свои критические дни феврабля должен 300.
Жаль,что у меня как сомелье на фрилансе нет его зарплатки. Ну и + фантики золотом у бельгийцеФ
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 14:22

Кредитку Море яку краще взяти - Мастер/Візу?
В плані до МК Більше чи до Звісно бонус потім примкнуть.
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Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 19:08

Суд Парижа отменил решение международного арбитража о присуждении Ощадбанку компенсации на $1 млрд, сообщил Минюст.
В ноябре 2018 года международный арбитраж, базировавшийся в Париже, присудил Ощадбанку компенсацию в размере более $1,1 млрд, посчитав, что имущество банка в Крыму было экспроприировано в результате вхождения Крыма в состав России.

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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 23:16

  Квесторе_поверніться написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ethereum написав:А з мій комфорт?

З мій кофорт зняття в банкоматі і касі комісія 1%+5 грн.


А з соціальної? Батьки мають. Перекинути можна без проблем.

Соціальна це Мій рахунок.[/quote]

Все платне тепер.
Але знайшов спосіб як виводити кошти без комісії!
Але москаликам і долярчикам не скажу!)) Тільки нашим.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 06:20

Re: Ощадбанк

  Ethereum написав:Але знайшов спосіб як виводити кошти без комісії!

А киньте в ПП...таємницю гарантую.
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