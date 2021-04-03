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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1802180318041805

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 506
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 506
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:05

  Ferlakur написав:
  Ethereum написав:Все платне тепер.
Але знайшов спосіб як виводити кошти без комісії!

Без обмежень по сумі, чи 2 рази по 10000 на місяць?

Звідки цифірь 2 рази по 10000?
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в П'ят 02 кві, 2021 12:54, всього редагувалось 1 раз.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:33

  Квесторе_поверніться написав:
  Ferlakur написав:Без обмежень по сумі, чи 2 рази по 10000 на місяць?

Звідки цифірь 2 рази по 100000?

2*10к
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:55

  KVV написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ferlakur написав:Без обмежень по сумі, чи 2 рази по 10000 на місяць?

Звідки цифірь 2 рази по 100000?

2*10к

Ага...помилився.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 16:59

Re: Ощадбанк

Та все без обмежень...
Ethereum
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 11:26

  Ethereum написав:Все платне тепер.
Але знайшов спосіб як виводити кошти без комісії!
Але москаликам і долярчикам не скажу!)) Тільки нашим.
[/quote]

Може поділитеся все-таки цим способом. Дуже треба ))
taya77
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:32

  Ethereum написав:Та все без обмежень...

теж треба, можна в ПП
Lost
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:42

  Квесторе_поверніться написав:
  Ethereum написав:Але знайшов спосіб як виводити кошти без комісії!

А киньте в ПП...таємницю гарантую.

І мені...
IDAN
 
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