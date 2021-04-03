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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:05
Ferlakur написав: Ethereum написав:
Все платне тепер.
Але знайшов спосіб як виводити кошти без комісії!
Без обмежень по сумі, чи 2 рази по 10000 на місяць?
Звідки цифірь 2 рази по 10000?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:33
Квесторе_поверніться написав: Ferlakur написав:
Без обмежень по сумі, чи 2 рази по 10000 на місяць?
Звідки цифірь 2 рази по 100000?
2*10к
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KVV
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:55
KVV написав: Квесторе_поверніться написав: Ferlakur написав:
Без обмежень по сумі, чи 2 рази по 10000 на місяць?
Звідки цифірь 2 рази по 100000?
2*10к
Ага...помилився.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 16:59
Та все без обмежень...
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Ethereum
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1
Додано: Нед 04 кві, 2021 11:26
Ethereum написав:
Все платне тепер.
Але знайшов спосіб як виводити кошти без комісії!
Але москаликам і долярчикам не скажу!)) Тільки нашим.
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Може поділитеся все-таки цим способом. Дуже треба ))
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taya77
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Додано: Нед 04 кві, 2021 17:32
Ethereum написав:
Та все без обмежень...
теж треба, можна в ПП
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Додано: Нед 04 кві, 2021 17:42
Квесторе_поверніться написав: Ethereum написав:
Але знайшов спосіб як виводити кошти без комісії!
А киньте в ПП...таємницю гарантую.
І мені...
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IDAN
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