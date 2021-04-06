|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 кві, 2021 15:35
Порт
Упустил. Какие бесплатные тянучки с ощала остались?
-
anikola13
-
-
- Повідомлень: 946
- З нами з: 08.02.13
- Подякував: 128 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 кві, 2021 18:17
anikola13 написав:Порт
Упустил. Какие бесплатные тянучки с ощала остались?
НЕмає......випускає тільки нал 2 рази каса і 15000 банкомат в місяць.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37021
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1858 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему