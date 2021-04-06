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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1803180418051806

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 506
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 506
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:35

Порт
Упустил. Какие бесплатные тянучки с ощала остались?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:17

  anikola13 написав:Порт
Упустил. Какие бесплатные тянучки с ощала остались?

НЕмає......випускає тільки нал 2 рази каса і 15000 банкомат в місяць.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37022
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1858 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 22:29

Re: Ощадбанк

Как Ощад относится к овердрафтам? Пульнул на карту манисендом деньгу (до ровной суммы) и сразу же снял в родном банкомате. "Мий банк" накажет или простит?
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 22:42

  Кащей написав:Как Ощад относится к овердрафтам? Пульнул на карту манисендом деньгу (до ровной суммы) и сразу же снял в родном банкомате. "Мий банк" накажет или простит?

Накажет
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