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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 кві, 2021 15:35
Порт
Упустил. Какие бесплатные тянучки с ощала остались?
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anikola13
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Додано: Вів 06 кві, 2021 18:17
anikola13 написав:Порт
Упустил. Какие бесплатные тянучки с ощала остались?
НЕмає......випускає тільки нал 2 рази каса і 15000 банкомат в місяць.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 22:29
Как Ощад относится к овердрафтам? Пульнул на карту манисендом деньгу (до ровной суммы) и сразу же снял в родном банкомате. "Мий банк" накажет или простит?
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Кащей
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Додано: Вів 06 кві, 2021 22:42
Кащей написав:
Как Ощад относится к овердрафтам? Пульнул на карту манисендом деньгу (до ровной суммы) и сразу же снял в родном банкомате. "Мий банк" накажет или простит?
Накажет
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