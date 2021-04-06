Порт
Упустил. Какие бесплатные тянучки с ощала остались?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 кві, 2021 18:17
Додано: Вів 06 кві, 2021 22:29
Re: Ощадбанк
Как Ощад относится к овердрафтам? Пульнул на карту манисендом деньгу (до ровной суммы) и сразу же снял в родном банкомате. "Мий банк" накажет или простит?
Додано: Вів 06 кві, 2021 22:42
Додано: Сер 07 кві, 2021 07:01
Додано: Сер 07 кві, 2021 15:39
Re: Ощадбанк
в чужом неинтересно, так как хочется снять всю сумму, а не доить по тысяче.
В ИБ это можно будет увидеть и, соответственно, погасить? пока что в выписке вижу, что снятие (вчера) провелось раньше пополнения (сегодня), но никаких начислений за это не просматривается.
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