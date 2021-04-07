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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 кві, 2021 15:35
Порт
Упустил. Какие бесплатные тянучки с ощала остались?
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anikola13
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Додано: Вів 06 кві, 2021 18:17
anikola13 написав:Порт
Упустил. Какие бесплатные тянучки с ощала остались?
НЕмає......випускає тільки нал 2 рази каса і 15000 банкомат в місяць.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 22:29
Как Ощад относится к овердрафтам? Пульнул на карту манисендом деньгу (до ровной суммы) и сразу же снял в родном банкомате. "Мий банк" накажет или простит?
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Кащей
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Додано: Вів 06 кві, 2021 22:42
Кащей написав:
Как Ощад относится к овердрафтам? Пульнул на карту манисендом деньгу (до ровной суммы) и сразу же снял в родном банкомате. "Мий банк" накажет или простит?
Накажет
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Додано: Сер 07 кві, 2021 07:01
Вкладчик1234 написав: Кащей написав:
Как Ощад относится к овердрафтам? Пульнул на карту манисендом деньгу (до ровной суммы) и сразу же снял в родном банкомате. "Мий банк" накажет или простит?
Накажет
А в чужому банкоматі не тестили?
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Додано: Сер 07 кві, 2021 15:39
в чужом неинтересно, так как хочется снять всю сумму, а не доить по тысяче.
Накажет
В ИБ это можно будет увидеть и, соответственно, погасить? пока что в выписке вижу, что снятие (вчера) провелось раньше пополнения (сегодня), но никаких начислений за это не просматривается.
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Кащей
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Додано: Сер 07 кві, 2021 19:14
Кащей написав:
в чужом неинтересно, так как хочется снять всю сумму, а не доить по тысяче.
Накажет
В ИБ это можно будет увидеть и, соответственно, погасить? пока что в выписке вижу, что снятие (вчера) провелось раньше пополнения (сегодня), но никаких начислений за это не просматривается.
Я заметил уже когда снялось.
Гасится оно само как и остальное оверы - появляются деньги на счету - оно списывается (строчка в выписке будет).
В какой момент списывается - я не отследил, т.к. попал случайно, и не имел цели исследовать это "явление". Но оно точно есть, и самое главное - стоит денег
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 07 кві, 2021 19:21
Кащей написав:
в чужом неинтересно, так как хочется снять всю сумму, а не доить по тысяче.
Накажет
В ИБ это можно будет увидеть и, соответственно, погасить? пока что в выписке вижу, что снятие (вчера) провелось раньше пополнения (сегодня), но никаких начислений за это не просматривается.
А похоже овер отобразится только в биллинг (25..26 число) или после погашения
Он же каждый день начисляется, т.е. сумма меняется ежедневно, но при первом же приходе отображается удержание на погашение овера. Т.е. шобы загасить овер полностью нужно у саппорта узнать задолженность по оверу на конец текущего дня, а они это увидят только завтра утром...
Поэтому попробуйте сами вычислить с учетом динамики начислений, ну или с запасом закиньте
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