RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1803180418051806

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 506
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 506
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:35

Порт
Упустил. Какие бесплатные тянучки с ощала остались?
anikola13
 
Повідомлень: 948
З нами з: 08.02.13
Подякував: 128 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:17

  anikola13 написав:Порт
Упустил. Какие бесплатные тянучки с ощала остались?

НЕмає......випускає тільки нал 2 рази каса і 15000 банкомат в місяць.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37031
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1858 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 22:29

Re: Ощадбанк

Как Ощад относится к овердрафтам? Пульнул на карту манисендом деньгу (до ровной суммы) и сразу же снял в родном банкомате. "Мий банк" накажет или простит?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1259
З нами з: 30.08.09
Подякував: 154 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 22:42

  Кащей написав:Как Ощад относится к овердрафтам? Пульнул на карту манисендом деньгу (до ровной суммы) и сразу же снял в родном банкомате. "Мий банк" накажет или простит?

Накажет
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14406
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7893 раз.
Подякували: 3812 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 07:01

  Вкладчик1234 написав:
  Кащей написав:Как Ощад относится к овердрафтам? Пульнул на карту манисендом деньгу (до ровной суммы) и сразу же снял в родном банкомате. "Мий банк" накажет или простит?

Накажет

А в чужому банкоматі не тестили?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37031
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1858 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:39

Re: Ощадбанк

в чужом неинтересно, так как хочется снять всю сумму, а не доить по тысяче.
Накажет
В ИБ это можно будет увидеть и, соответственно, погасить? пока что в выписке вижу, что снятие (вчера) провелось раньше пополнения (сегодня), но никаких начислений за это не просматривается.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1259
З нами з: 30.08.09
Подякував: 154 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:14

  Кащей написав:в чужом неинтересно, так как хочется снять всю сумму, а не доить по тысяче.
Накажет
В ИБ это можно будет увидеть и, соответственно, погасить? пока что в выписке вижу, что снятие (вчера) провелось раньше пополнения (сегодня), но никаких начислений за это не просматривается.

Я заметил уже когда снялось.
Гасится оно само как и остальное оверы - появляются деньги на счету - оно списывается (строчка в выписке будет).
В какой момент списывается - я не отследил, т.к. попал случайно, и не имел цели исследовать это "явление". Но оно точно есть, и самое главное - стоит денег :)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14406
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7893 раз.
Подякували: 3812 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:21

  Кащей написав:в чужом неинтересно, так как хочется снять всю сумму, а не доить по тысяче.
Накажет
В ИБ это можно будет увидеть и, соответственно, погасить? пока что в выписке вижу, что снятие (вчера) провелось раньше пополнения (сегодня), но никаких начислений за это не просматривается.

А похоже овер отобразится только в биллинг (25..26 число) или после погашения :)
Он же каждый день начисляется, т.е. сумма меняется ежедневно, но при первом же приходе отображается удержание на погашение овера. Т.е. шобы загасить овер полностью нужно у саппорта узнать задолженность по оверу на конец текущего дня, а они это увидят только завтра утром...
Поэтому попробуйте сами вычислить с учетом динамики начислений, ну или с запасом закиньте :)
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 34041
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2682 раз.
Подякували: 4066 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1803180418051806
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: envyme1, liliya_logical, melkh, Monk23, ramaz, sens, uaprofi, Кочевник і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (31957)
07.04.2021 20:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.