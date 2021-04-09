В любой области вы можете взять мнгновенку МояКартка
Но мне кажется, шо лучше обслуживаться в Альфе, А-банке или Моно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:07
В любой области вы можете взять мнгновенку МояКартка
Но мне кажется, шо лучше обслуживаться в Альфе, А-банке или Моно
Додано: Суб 10 кві, 2021 10:24
цирки в ощАді
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