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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:07
designarm написав:
Я так понял дистанционно карточку нельзя заказать.
А если отделение далеко в другой области ? Карточки до двух недель же выпускаются. И нет возможности жить там пока не будет готова.
И что делать ?
В любой области вы можете взять мнгновенку МояКартка
Но мне кажется, шо лучше обслуживаться в Альфе, А-банке или Моно
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Додано: Суб 10 кві, 2021 10:24
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Додано: Пон 12 кві, 2021 16:21
Счастье привалило, буду теперь получать ЗП в ОщАде (поменял работу).
Понял, что теперь придётся стоять каждый раз в очереди на банкомат и нести через 50 метров в терминал Привата. Полный джижитал.
Країна в смартфоні, блд.
Посмотрел тарифы на ЗП карту, так и не понял насчёт РКО. Ещё и за смс 7 грн могут брать.
Короче, какой-то трешак.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 17:17
Striker написав:
Счастье привалило, буду теперь получать ЗП в ОщАде (поменял работу).
Понял, что теперь придётся стоять каждый раз в очереди на банкомат и нести через 50 метров в терминал Привата. Полный джижитал.
Країна в смартфоні, блд.
Посмотрел тарифы на ЗП карту, так и не понял насчёт РКО. Ещё и за смс 7 грн могут брать.
Короче, какой-то трешак.
CМС можна відключити.
Але виходу безналом на халяву немає.
А ше можна взяти зарплатку з абонкою...будьте пильні.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 17:48
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Додано: Пон 12 кві, 2021 17:54
Агаа, если какую голду втулят вместо безымяннки
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