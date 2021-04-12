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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1804180518061807

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 506
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 506
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:07

  designarm написав:Я так понял дистанционно карточку нельзя заказать.
А если отделение далеко в другой области ? Карточки до двух недель же выпускаются. И нет возможности жить там пока не будет готова.
И что делать ?

В любой области вы можете взять мнгновенку МояКартка
Но мне кажется, шо лучше обслуживаться в Альфе, А-банке или Моно
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:24

цирки в ощАді

https://minfin.com.ua/ua/2021/04/06/62706562/
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 16:21

Счастье привалило, буду теперь получать ЗП в ОщАде (поменял работу).
Понял, что теперь придётся стоять каждый раз в очереди на банкомат и нести через 50 метров в терминал Привата. Полный джижитал. :| Країна в смартфоні, блд.
Посмотрел тарифы на ЗП карту, так и не понял насчёт РКО. Ещё и за смс 7 грн могут брать. :shock:
Короче, какой-то трешак.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 17:17

  Striker написав:Счастье привалило, буду теперь получать ЗП в ОщАде (поменял работу).
Понял, что теперь придётся стоять каждый раз в очереди на банкомат и нести через 50 метров в терминал Привата. Полный джижитал. :| Країна в смартфоні, блд.
Посмотрел тарифы на ЗП карту, так и не понял насчёт РКО. Ещё и за смс 7 грн могут брать. :shock:
Короче, какой-то трешак.

CМС можна відключити.
Але виходу безналом на халяву немає.
А ше можна взяти зарплатку з абонкою...будьте пильні. :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 17:48

  Квесторе_поверніться написав:А ше можна взяти зарплатку з абонкою...будьте пильні. :)

Абонка в зарплатному проекті? :shock: :shock: :shock:
Буду читати кожну букву в договорі, і хай весь світ почекає. :lol:
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 17:54

  Striker написав:
  Квесторе_поверніться написав:А ше можна взяти зарплатку з абонкою...будьте пильні. :)

Абонка в зарплатному проекті? :shock: :shock:
Буду читати кожну букву в договорі, і хай весь світ почекає. :lol:

Агаа, если какую голду втулят вместо безымяннки :mrgreen:
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 20:56

  Striker написав:буду теперь получать ЗП в ОщАде

Я бы попробовал побороться с зарплатным рабством.
Получится свалить с ощада - прекрасно.
Не получится - ну хоть попробовал, сделал что мог.

Но соглашаться на ощад без возражений - себя не уважать
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 21:10

  mustbe написав:Я бы попробовал побороться с зарплатным рабством.
Получится свалить с ощада - прекрасно.
Не получится - ну хоть попробовал, сделал что мог.

Но соглашаться на ощад без возражений - себя не уважать

Та мне сразу в отделе кадров заявили, я даже не успел рот открыть, что хотите-не хотите, а зп мы получаем только в Ощадбанке. Т.е. до меня уже явно кто-то пытался. :mrgreen:
А делать кипиш из-за этого на новой работе как-то не хочется. Да, неудобно, но не критично. Ощад находится в моём доме, а ближайший терминал Привата в 50 метрах между Ощадом и моим подъездом.
Востаннє редагувалось Striker в Пон 12 кві, 2021 21:16, всього редагувалось 2 разів.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 21:14

Re: Ощадбанк

Striker написав:Счастье привалило, буду теперь получать ЗП в ОщАде (поменял работу).
Понял, что теперь придётся стоять каждый раз в очереди на банкомат и нести через 50 метров в терминал Привата. Полный джижитал. :| Країна в смартфоні, блд.
Посмотрел тарифы на ЗП карту, так и не понял насчёт РКО. Ещё и за смс 7 грн могут брать. :shock:
Короче, какой-то трешак.
Договор могут и не дать. Типа- индивидуальные условия. Родственник так и не смог взять. Зато снятие в банкомате в их пакете- безлимитно и не ограниченно суммой. Топы с Инфинити скандалили и по всем з.п. картам поменяли условия. Кредитки с 100т почти всем дали. С трудом удалось снизить. Есть привязка к определенному отделению,- писец полный. Все вопросы только там.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 21:45

  Striker написав:А делать кипиш из-за этого на новой работе как-то не хочется

Ну, такое. Работы бывают сказочными, обычными и убогими.
На сказочной - я бы тоже стерпел.
На обычной - поборолся.
На убогую - не пошёл бы.

Был сегодня в одной конторе, хотел оформить одну услугу.
Кур сразу начал вещать, что услуга уже не предоставляется (врал на голубом глазу).
9 из 10 - сказали бы "жаль" и ушли.
Но мы ж тоже не лыком шиты. Сразу, при нём - звонок на горячку.
15 минут общения по громкой связи - и услугу таки предоставили.

Я к тому, что для решения вопроса - иногда нужно приложить усилия.
А если готовы терпеть - терпите
mustbe
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