В любой области вы можете взять мнгновенку МояКартка
Но мне кажется, шо лучше обслуживаться в Альфе, А-банке или Моно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 кві, 2021 19:07
В любой области вы можете взять мнгновенку МояКартка
Но мне кажется, шо лучше обслуживаться в Альфе, А-банке или Моно
Додано: Суб 10 кві, 2021 10:24
цирки в ощАді
Додано: Пон 12 кві, 2021 16:21
Счастье привалило, буду теперь получать ЗП в ОщАде (поменял работу).
Понял, что теперь придётся стоять каждый раз в очереди на банкомат и нести через 50 метров в терминал Привата. Полный джижитал. Країна в смартфоні, блд.
Посмотрел тарифы на ЗП карту, так и не понял насчёт РКО. Ещё и за смс 7 грн могут брать.
Короче, какой-то трешак.
Додано: Пон 12 кві, 2021 17:17
CМС можна відключити.
Але виходу безналом на халяву немає.
А ше можна взяти зарплатку з абонкою...будьте пильні.
Додано: Пон 12 кві, 2021 17:48
Додано: Пон 12 кві, 2021 17:54
Додано: Пон 12 кві, 2021 20:56
Додано: Пон 12 кві, 2021 21:10
Та мне сразу в отделе кадров заявили, я даже не успел рот открыть, что хотите-не хотите, а зп мы получаем только в Ощадбанке. Т.е. до меня уже явно кто-то пытался.
А делать кипиш из-за этого на новой работе как-то не хочется. Да, неудобно, но не критично. Ощад находится в моём доме, а ближайший терминал Привата в 50 метрах между Ощадом и моим подъездом.
Востаннє редагувалось Striker в Пон 12 кві, 2021 21:16, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 12 кві, 2021 21:14
Re: Ощадбанк
Договор могут и не дать. Типа- индивидуальные условия. Родственник так и не смог взять. Зато снятие в банкомате в их пакете- безлимитно и не ограниченно суммой. Топы с Инфинити скандалили и по всем з.п. картам поменяли условия. Кредитки с 100т почти всем дали. С трудом удалось снизить. Есть привязка к определенному отделению,- писец полный. Все вопросы только там.
Додано: Пон 12 кві, 2021 21:45
Ну, такое. Работы бывают сказочными, обычными и убогими.
На сказочной - я бы тоже стерпел.
На обычной - поборолся.
На убогую - не пошёл бы.
Был сегодня в одной конторе, хотел оформить одну услугу.
Кур сразу начал вещать, что услуга уже не предоставляется (врал на голубом глазу).
9 из 10 - сказали бы "жаль" и ушли.
Но мы ж тоже не лыком шиты. Сразу, при нём - звонок на горячку.
15 минут общения по громкой связи - и услугу таки предоставили.
Я к тому, что для решения вопроса - иногда нужно приложить усилия.
А если готовы терпеть - терпите
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