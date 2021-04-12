Коллеги! У мужа заканчивается карта киянина. Как сейчас перевыпускается сей девайс?
Через горячку не катит?! Или может ещё каким макароом? Спасибо
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 кві, 2021 23:39
Коллеги! У мужа заканчивается карта киянина. Как сейчас перевыпускается сей девайс?
Через горячку не катит?! Или может ещё каким макароом? Спасибо
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|