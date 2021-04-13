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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1805180618071808

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 506
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
151
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
28%
141
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 506
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 23:39

Коллеги! У мужа заканчивается карта киянина. Как сейчас перевыпускается сей девайс?
Через горячку не катит?! Или может ещё каким макароом? Спасибо
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 08:56

Нічого не розумію.
http://finbalance.com.ua/news/oshchadbank-stane-uchasnikom-fhvfo---zakonoproekt-kabminu
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:45

Re: Ощадбанк

  Кащей написав:В ИБ это можно будет увидеть и, соответственно, погасить? пока что в выписке вижу, что снятие (вчера) провелось раньше пополнения (сегодня), но никаких начислений за это не просматривается.
Закинул на счет приблизительную сумму овердрафта с запасом. После этого прошло 5 дней - ничего не снялось. Будем ждать 25-го числа.
Кащей
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