Коллеги! У мужа заканчивается карта киянина. Как сейчас перевыпускается сей девайс?
Через горячку не катит?! Или может ещё каким макароом? Спасибо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 кві, 2021 23:39
Коллеги! У мужа заканчивается карта киянина. Как сейчас перевыпускается сей девайс?
Через горячку не катит?! Или может ещё каким макароом? Спасибо
Додано: Сер 14 кві, 2021 08:56
Додано: Сер 14 кві, 2021 09:45
Re: Ощадбанк
Закинул на счет приблизительную сумму овердрафта с запасом. После этого прошло 5 дней - ничего не снялось. Будем ждать 25-го числа.
Додано: Сер 14 кві, 2021 13:33
Наивный!
Теперь нужно нажимать специальную кнопку в приложении чтобы погасить кредит
А если ты пенсионер который не имеет приложения и кнопки, то иди в отделение и пиши бумажку
Иначе кредит будет незакрытый вечно!
И проценты будут драть постоянно
Ощад лучший лохотрон для пенсионеров
Додано: Сер 14 кві, 2021 13:45
Re: Ощадбанк
Додано: Сер 14 кві, 2021 15:01
ощад за крок від Фонду
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