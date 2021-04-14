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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 кві, 2021 23:39
Коллеги! У мужа заканчивается карта киянина. Как сейчас перевыпускается сей девайс?
Через горячку не катит?! Или может ещё каким макароом? Спасибо
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Кассандра
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Додано: Сер 14 кві, 2021 08:56
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:45
Кащей написав:
В ИБ это можно будет увидеть и, соответственно, погасить? пока что в выписке вижу, что снятие (вчера) провелось раньше пополнения (сегодня), но никаких начислений за это не просматривается.
Закинул на счет приблизительную сумму овердрафта с запасом. После этого прошло 5 дней - ничего не снялось. Будем ждать 25-го числа.
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Кащей
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Додано: Сер 14 кві, 2021 13:33
Кащей написав: Кащей написав:
В ИБ это можно будет увидеть и, соответственно, погасить? пока что в выписке вижу, что снятие (вчера) провелось раньше пополнения (сегодня), но никаких начислений за это не просматривается.
Закинул на счет приблизительную сумму овердрафта с запасом. После этого прошло 5 дней - ничего не снялось. Будем ждать 25-го числа.
Наивный!
Теперь нужно нажимать специальную кнопку в приложении чтобы погасить кредит
А если ты пенсионер который не имеет приложения и кнопки, то иди в отделение и пиши бумажку
Иначе кредит будет незакрытый вечно!
И проценты будут драть постоянно
Ощад лучший лохотрон для пенсионеров
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nekefer
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Додано: Сер 14 кві, 2021 13:43
nekefer, овер там сам гаистся. Но скорее всего в биллинговую дату
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 14 кві, 2021 13:45
nekefer написав:
Ощад лучший лохотрон для пенсионеров
#ОщАд кровожера пенсіонерів України
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greenozon
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Додано: Сер 14 кві, 2021 15:01
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Додано: Сер 14 кві, 2021 15:43
Ничего страшного, по многим причинам...
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vadymbanker
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Додано: Сер 14 кві, 2021 17:40
Кассандра написав:
Коллеги! У мужа заканчивается карта киянина. Как сейчас перевыпускается сей девайс?
Через горячку не катит?! Или может ещё каким макароом? Спасибо
отделение нового типа на бесплатный заказ к ним за дней 10 перевыпустило,даже на месяц ранее конца валидности старой.Старую лочат-видно в телеге,остатки переливаются,фото не надо.Пин код устанавливается при получении в кассе.Синий Мастер 516780
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Мизантрóп
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Додано: Сер 14 кві, 2021 18:06
ездить врлде можна и по просроченой
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v57
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